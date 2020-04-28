ОБЗОР ⟩ Пять строящихся в Таллинне и его окрестностях жилых кварталов

Uus-Meremaa - в переводе с эстонского "Новая Зеландия". Да, получается, что эта далекая земля сейчас стала к нам гораздо ближе. Деревянные фасады глубоких темных тонов производят приятное впечатление. Так и рождается чувство дома. В большей части квартир есть балкон или терраса, а также открывается отличный вид на море. Между домами обустраивается большая зона отдыха, где жители домов могут провести свободное время и поиграть с детьми. Все квартиры имеют В уровень энергосбережения.

Жилой комплекс Uus-Meremaa в Мериметса. ФОТО: City24

Эти три дома на улице Тюри выглядят по-разному, но при этом составляют целостный ансамбль. В этих домах большие окна и высокие потолки. Пакеты внутренней отделки не очень дороги, что тоже производит приятное впечатление. Энергосбережение - класса В.

Жилой комплекс Väike-Tallinn в центре столицы. ФОТО: City24

Находящиеся рядом с парком Лёвенру в Кристине многоквартирные дома, построенные летом прошлого года - только первый этап строительства нового жилого района Lõvirahu. Сейчас вовсю кипит работа над вторым этапом, дома которого будут готовы в начале 2021 года. Квартиры должны быть удобными, качество строительства - высоким. Отличает проект тот факт, что все двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры в этих домах буду угловыми, с интересной планировкой.

Дома жилого района Lõvirahu в Кристийне. ФОТО: City24

Три дома под таким названием находятся на улице Яху в Каламая. В каждом от 8 до 15 квартир. Площади одно-, двух- и трехкомнатных квартир от 31 до 64 квадратных метров. Для внутренней отделки светлых тонов используются современные натуральные материалы.

Резиденция Mündriku в Пыхья-Таллинне. ФОТО: City24

Пересечем границу Таллинна и посмотрим, что делается в Виймси. Новый район, состоящий из рядных домов, расположен недалеко от центра Виймси. Здания построены из легких блоков с бетонными перекрытиями. Все жилые боксы с четырьмя спальнями просторные и светлые.