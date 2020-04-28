Министр сельского хозяйства предложил вместо иностранцев отправить на уборку урожая школьников

Вместо иностранных работников осенью урожай на эстонских полях могли бы собирать школьники и студенты, считает министр сельской жизни от партии EKRE Арво Аллер.
«Кто пойдет убирать урожай? Постараемся справиться своими силами, найдем гимназистов, школьников, студентов - не отрядами, но надо использовать все возможности. Все новое - хорошо забытое старое. Я, конечно, не хотел сказать, что мы пойдем [в сельское хозяйство] в порядке шефства», - цитирует Аллера Rus.Err.
По мнению министра, у гимназистов всегда должна быть возможность помочь сельскому хозяйству, будь то сбор картофеля или капусты, что также дает им хорошую физическую нагрузку.