Министр сельского хозяйства предложил вместо иностранцев отправить на уборку урожая школьников

«Кто пойдет убирать урожай? Постараемся справиться своими силами, найдем гимназистов, школьников, студентов - не отрядами, но надо использовать все возможности. Все новое - хорошо забытое старое. Я, конечно, не хотел сказать, что мы пойдем [в сельское хозяйство] в порядке шефства», - цитирует Аллера Rus.Err.