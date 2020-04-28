Украинцы рвутся в сельское хозяйство

Оставшиеся в Эстонии украинцы, у которых заканчивается разрешение на работу, или которые из-за кризиса лишились работы, рвутся на подработку в сельское хозяйство. Уверенность им придает особое разрешение для найма иностранной рабочей сельскохозяйственными предприятиями, пишет Postimees.
«Раньше работал на одном маленьком производстве, теперь перешел на хутор», - рассказал 27-летний украинец Игорь, который работает в Эстонии почти два года. С возникновением кризиса производство внезапно сократилось, и Игорь остался без работы: «Большинство моих знакомых тоже перешли в сельское хозяйство». Игорь работает на хуторе в Южной Эстонии: «Учился на электрика, но я из деревни и знаю эту работу. Дома были куры, свиньи, утки, коровы… Чистая или грязная работа, где и как работать, для меня разницы нет».
В Эстонии у Игоря 11-12-часовые рабочие дни, в месяц получается 250-300 рабочих часов: «Два дня на работе, потом две ночи и два дня выходных. В свободное время делать нечего, лучше поработать еще день. В квартире сидеть скучно. Была бы жена или подруга, было бы другое дело…» С грустной темы он снова переключается на позитивную волну: «Когда чрезвычайное положение закончится, попробую получить в Эстонии вид на жительство, хочу тут и дальше работать».
Он сказал, что если раньше ездил к родителям и брату, то теперь общается с родственниками только по телефону и интернету. Украина запретила своим гражданам выезжать из страны, поэтому из дома он уже не сможет вернуться в Эстонию. Игорь надеется, что в начале мая на Украине все же отменят чрезвычайное положение: количество зараженных в стране сейчас сокращается.
Надеются проработать как минимум до конца июля
Разрешение на краткосрочную работу закончится у Игоря в конце мая: «Очень надеюсь, что смогу и дальше работать у хуторянина. Но ясного ответа пока нет, не знаю, что вообще дальше будет».
Он надеется на поправки к Закону об иностранцах, которые вступают в силу 20 апреля: находившейся в Эстонии по состоянию на 17 марта иностранной рабочей силе, у которой закончилась или заканчивается разрешение на краткосрочную работу, дадут возможность продлить разрешение для работы в сельском хозяйстве до 31 июля.
Все знакомые Игоря на данный момент уже перешли на работу в сельское хозяйство: «Парни вернулись из Тарту, там работы больше не было. Конечно, украинцы хотят работать в сельском хозяйстве! Другой вариант – уехать домой и сидеть там».
Если из Эстонии придется уехать, как с работой в Финляндии? Финляндия, например, хотела привезти с Украины 1500 сезонных работников, но до введения запрета на выезд только около 200 из них успели приехать в Финляндию.
«Почему нет, если в Финляндию пустят, - считает Игорь. – Я большую часть времени проработал за границей. Когда закончил институт, два года проработал на Украине, потом уехал на год в Венгрию. Но в Эстонии мне нравится больше всего. Тут лучше зарплата и многие говорят по-русски, в Венгрии не говорил никто!»
Украинцы предлагают свои услуги
Несколько недель назад эстонские хуторяне в свете закрытых границ были в отчаянии и ломали головы над тем, кто будет работать в начинающемся сезоне. Теперь они удивляются: работавшие на стройке и на производствах украинцы сами предлагают свои услуги в области сельского хозяйства.
«Украинцы звонят и интересуются, есть ли работа», - сказал молодой хозяин хутора Йоозепа Ранет Роозиталу, выращивающий клубнику в волости Пыльва. Для сбора клубники нужны 120 человек, через Кассу страхования от безработицы он нашел лишь четырех работников. «Проблема в том, что работники нужны в июне, а украинцы хотят приехать сразу. Записываем их, но работу в сельском хозяйстве они явно найдут раньше», - говорит Роозиталу.
Хозяин хутора Каска-Луйга в волости Канепи Пыльваского уезда, Аво Круусла, говорит, что ждал двух сезонных работников с видами на жительство и разрешением на работу, но они не приехали. За границей застрял и еще один украинец с видом на жительство, который ездил домой.
Каково же было удивление Круусла, когда работой на хуторе начали интересоваться украинцы из Эстонии: «Звонят, многие сами приезжают и предлагают свои руки. Говорят, что остаются или уже остались без работы. Шесть украинцев уже со мной связывались. Очень хорошие работники, все знают, в том числе и как работать на сельскохозяйственных машинах. Мужчины, женщины… Недавно звонила одна украинская девочка, которая до того работала в раквереском Aqva Spa».
Круусла добавил, что украинцы домой не торопятся, они согласны всему учиться. Из разговоров с ними выяснилось, что у них на родине полная безнадега. За ту работу, за которую здесь платят более тысячи евро на руки, на Украине едва ли получишь 200 евро.
У держащего пасеку в районе Рыуге в Вырумаа Марио Калвета нет причин плакать по застрявшим на Украине пасечникам. От звонков украинцев у него раскалился телефон: «Только что звонил украинец, работающий на деревообрабатывающем предприятии. Был согласен сразу приехать на практику, но, к сожалению, выяснилось, что у него нет прав В-категории». Поскольку работа требует постоянных поездок, не сложилось.
«Но вместо него я обязательно найду хорошего работника. На месте, - объяснил он. – Ситуация полностью изменилась: когда два года назад я искал помощников на летний период, за 40 дней на объявление ответили трое молодых и двое пожилых людей. Ни один не умел работать. Теперь разместил объявление: в первые же дни на него отреагировали 11 человек!» Всего же помощником пасечника изъявили желание стать почти 40 человек, трех-четырех из которых Кальвет собирается пригласить на собеседование.
Зарплата мотивирует – семь евро в час на руки: «Работа есть до конца августа, по 50 часов в неделю, не каждому нравится такая нагрузка». Местного жителя для управления трактором нашли вчера и на хутор Кюльмсоо, расположенный под Пыльва. «Нашли потому, что человек потерял работу в Финляндии, - прокомментировал хозяин хутора Оле Мустинг. – Бывший наш тракторист сидит дома на Украине. Двое украинцев сейчас работают доярами. Если в конце июля их разрешение на работу закончится, тогда посмотрим, удастся ли найти кого-то вместо них или придется работать самому».
Правила для иностранной рабочей силы
Находящиеся в Эстонии иностранные работники, у которых время краткосрочной работы (девять месяцев в течение 12 месяцев, или 12 месяцев в течение 15 месяцев) недавно закончилось или заканчивается, могут остаться работать в Эстонии при следующих условиях:
- работающий в сельском хозяйстве работодатель подает в Департамент полиции и погранохраны ходатайство, чтобы принять находящегося в Эстонии на законных основаниях иностранного работника на работу до 31 июля;
- после 31 июля у иностранных работников есть время до 31 августа, чтобы организовать свой отъезд из Эстонии.
Иностранные работники, чей максимальный срок работы истек или истекает и которые не начнут работать в сельском хозяйстве, после окончания срока разрешения на работу должны при первой же возможности покинуть Эстонию.
Источник: Департамент полиции и погранохраны