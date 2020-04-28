Украинцы рвутся в сельское хозяйство

Несколько недель назад эстонские хуторяне в свете закрытых границ были в отчаянии и ломали головы над тем, кто будет работать в начинающемся сезоне. Теперь они удивляются: работавшие на стройке и на производствах украинцы сами предлагают свои услуги в области сельского хозяйства.

«Украинцы звонят и интересуются, есть ли работа», - сказал молодой хозяин хутора Йоозепа Ранет Роозиталу, выращивающий клубнику в волости Пыльва. Для сбора клубники нужны 120 человек, через Кассу страхования от безработицы он нашел лишь четырех работников. «Проблема в том, что работники нужны в июне, а украинцы хотят приехать сразу. Записываем их, но работу в сельском хозяйстве они явно найдут раньше», - говорит Роозиталу.

Хозяин хутора Каска-Луйга в волости Канепи Пыльваского уезда, Аво Круусла, говорит, что ждал двух сезонных работников с видами на жительство и разрешением на работу, но они не приехали. За границей застрял и еще один украинец с видом на жительство, который ездил домой.

Каково же было удивление Круусла, когда работой на хуторе начали интересоваться украинцы из Эстонии: «Звонят, многие сами приезжают и предлагают свои руки. Говорят, что остаются или уже остались без работы. Шесть украинцев уже со мной связывались. Очень хорошие работники, все знают, в том числе и как работать на сельскохозяйственных машинах. Мужчины, женщины… Недавно звонила одна украинская девочка, которая до того работала в раквереском Aqva Spa».

Круусла добавил, что украинцы домой не торопятся, они согласны всему учиться. Из разговоров с ними выяснилось, что у них на родине полная безнадега. За ту работу, за которую здесь платят более тысячи евро на руки, на Украине едва ли получишь 200 евро.

У держащего пасеку в районе Рыуге в Вырумаа Марио Калвета нет причин плакать по застрявшим на Украине пасечникам. От звонков украинцев у него раскалился телефон: «Только что звонил украинец, работающий на деревообрабатывающем предприятии. Был согласен сразу приехать на практику, но, к сожалению, выяснилось, что у него нет прав В-категории». Поскольку работа требует постоянных поездок, не сложилось.

«Но вместо него я обязательно найду хорошего работника. На месте, - объяснил он. – Ситуация полностью изменилась: когда два года назад я искал помощников на летний период, за 40 дней на объявление ответили трое молодых и двое пожилых людей. Ни один не умел работать. Теперь разместил объявление: в первые же дни на него отреагировали 11 человек!» Всего же помощником пасечника изъявили желание стать почти 40 человек, трех-четырех из которых Кальвет собирается пригласить на собеседование.

Зарплата мотивирует – семь евро в час на руки: «Работа есть до конца августа, по 50 часов в неделю, не каждому нравится такая нагрузка». Местного жителя для управления трактором нашли вчера и на хутор Кюльмсоо, расположенный под Пыльва. «Нашли потому, что человек потерял работу в Финляндии, - прокомментировал хозяин хутора Оле Мустинг. – Бывший наш тракторист сидит дома на Украине. Двое украинцев сейчас работают доярами. Если в конце июля их разрешение на работу закончится, тогда посмотрим, удастся ли найти кого-то вместо них или придется работать самому».