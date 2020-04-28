Конкурсные работы по созданию пляжного здания на Штромке представлены на суд жюри и обсуждение общественности

Цель Таллинна – создать на побережье Штромки современный и мультифункциональный пляжный комплекс, который предлагал бы возможность проведения здесь досуга круглый год. В том числе открывал бы вид на море и прибрежный парк, а также стал бы представительским зданием Пыхья-Таллинна, достопримечательностью и береговым ориентиром. Нынешнее здание, построенное в 1996 году, будет снесено, поскольку оно уже не отвечает потребностям и не использует весь потенциал своего расположения.

По словам вице-мэра Таллинна и председателя жюри Андрея Новикова, новое береговое здание на Штромке – один из приоритетов Таллинна.

«Пыхья-Таллинн – один из флагманов среди развивающихся районов Таллинна, - сказал Андрей Новиков. – И если до сих пор большая часть развития района была сконцентрирована во второй половине полуострова, то будущее здание, которое станет также береговым ориентиром, привнесет свежее дыхание и в Пельгуранд. Эскизы, представленные на конкурс, выглядят многообещающе. Строительство нового здания на Штромке – один из этапов столичной программы по приведению в порядок крупнейших городских пляжей. Наша цель – сделать популярные пляжи Таллинна достойными синего флага, то есть превратить их в пляжи наивысшей категории качества - «А». Например, почти готова детальная планировка пляжа Пирита, благодаря которой здесь будут созданы возможности для развития высококачественной, современной и полезной для здоровья зоны отдыха. Здесь построят береговые павильоны, временную сцену под открытым небом и так далее. Также в планы города входит и обновление берегового здания в Хааберсти».

«Поскольку жюри в своих решениях независимо, на мне как на старейшине района лежит задача представлять мнение жителей района Пыхья-Таллинн, - сказал старейшина Пеэтер Ярвелайд. – Поэтому на нашей страничке в социальной сети Фейсбук запускаем кампанию, чтобы выяснить мнение жителей по поводу поступивших на конкурс работ. Цель управы района – построить здание, отвечающее пожеланиям и потребностям наших жителей. По моей личной оценке, архитекторы проделали очень хорошую работу и среди разноплановых проектов имеется несколько интересных эскизов, которые подошли бы Штромке».

Эскизы выставленных на конкурс проектов. ФОТО: Управа Пыхья-Таллинна

На первом этапе свои работы представило 17 архитектурных бюро, из которых во второй тур, после оценки портфолио, прошли пять бюро с восемью эскизами, набравшими наивысшее количество баллов. Критерии оценки конкурса портфолио определили архитектурные бюро, имеющие богатый опыт проектирования общественных зданий и пространств, а также чей высокий уровень профессионализма подтвержден многочисленными призами, полученными на архитектурных конкурсах.

Имена участников назовут при объявлении победителя, чтобы обеспечить условия равной конкуренции и анонимность. Лучшее архитектурное решение определят представители города Таллинна и жюри, состоящее из экспертов в области архитектуры, председателем которого является вице-мэр Андрей Новиков.

А старейшина района сказал: «Так что приглашаем не только жителей района, но и всех таллиннцев начиная со среды выражать свое мнение на страничке управы Пыхья-Таллинна в Фейсбуке».