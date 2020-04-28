Конкурентов не удивила продажа Comarket

По словам главы концерна Tallinna Kaubamaja Рауля Пуусеппа, на протяжении многих лет сеть магазинов Selver расширялась органично, но в то же время активно искали возможность для быстро скачка в развитии. «И теперь это случилось. Я искренне рад, что наш концерн пополнит предприятие с сильным положением на рынке и подходящей для нас сетью магазинов», - добавил он.

По словам председателя совета ABC Grupp Марта Випса, данная сделка – важный этап развития розничного рынка торговли в целом. «В условиях небольшого эстонского рынка сетям продуктовых магазинов необходимы возможности, чтобы обеспечить клиентов хорошим ассортиментом по разумной цене. Устраивающим во всех отношениях партнером для нас стал Selver. Я очень рад, что соглашение заключили с разделяющим схожие ценности партнером», - заявил он.

Всего 19 магазинов

Материнское предприятие Selver Tallinna Kaubamaja Grupp вчера сообщило бирже, что торговая сеть покупает предприятие ABC Supermarkets AS, которому принадлежат 16 магазинов Comarket, два продуктовых магазина Delice и продуктовый магазин в ТЦ Solaris.

Сделка не касается прочих предприятий, входящих в концерн ABC Grupp. Для вступления сделки в силу необходимо одобрение Департамента конкуренции.

По итогам сделки сеть Selver пополнят 16 магазинов Comarket в Харьюмаа, Пярнумаа и Тартумаа, а также два продуктовых магазина Delice в Виймси и Пярну, а также продуктовый магазин в ТЦ Solaris. В случае одобрения сделки со стороны Департамента конкуренции Selver будет принадлежать 72 магазина вместо прежних 53.

В ABC Supermarkets работают почти 400 человек. Выручка от продаж за 2018 год составила 57,4 миллиона евро. В Selver работают 3000 человек. В прошлом году оборот предприятия составил 469,4 млн евро.