Конкурентов не удивила продажа Comarket

Вчера акционерное общество Selver, входящее в концерн Tallinna Kaubamaja, заключило договор, согласно которому предприятие стало единоличным собственником компании ABC Supermarkets, которой принадлежат магазины Comarket и Delice, пишет Postimees.
По словам конкурентов, покупка магазинов Comarket со стороны Selver Стала логичным шагом, поскольку, по их мнению, количество действующих на эстонском рынке предприятий розничной торговли должно сокращаться. Например, по словам собственника OG Elektra Олега Гросса, ему жаль, что их не позвали за стол переговоров. «Может, мы бы заплатили больше», - сказал он, когда услышал о сделке.
Приход Lidl ужесточит конкуренцию
Как сообщил глава Rimi Eesti Вайдо Падумяэ, уже давно известно, что местный рынок торговли очень плотный, и уже некоторое время ходили спекуляции на тему возможных слияний.
«Не секрет, что Comarket уже несколько лет подыскивал возможного покупателя, - заявил он. – Не знаю, стал ли нынешний кризис катализатором, но данная сделка не стала большим сюрпризом».
По словам Падумяэ, торговая сеть Rimi не участвовала в переговорах о покупке Comarket, но в то же время они стараются быть в курсе деятельности конкурентов. «Мы, скорее, смотрим в сторону растущих регионов и хотим развиваться органично. Регионы вокруг Таллинна и Тарту активно развиваются. Имеет смысл следить за ситуацией, чтобы открывать там новые магазины, - говорит глава Rimi Eesti. - Мы всегда старались держать себя в курсе дел конкурентов. Никогда нельзя исключать возможных перестановок».
По мнению Падумяэ, покупка Comarket торговой сетью Selver не окажет на местный рынок существенного влияния. «Конечно, в плане количества магазинов у Selver будет лучшее покрытие, но мы говорим о 2-3 процентах доли рынка. Это не приведет к существенным изменениям на местном рынке», - считает он.
Падумяэ считает, что приход в Эстоню Lidl ужесточит конкуренцию. Возможно, приход немецкой торговой сети в какой-то мере повлиял на решение собственников о продаже о Comarket.
По словам собственника OG Elektra Олега Гросса, вполне логично, когда кого-то покупают. «Тут главное смотреть, чтобы самого не купили. У нас тоже возникали мысли (о покупке Comarket), но до их реализации дело не дошло. Могли бы вести переговоры с более широким кругом, возможно, получили бы более высокую цену, - считает крупный бизнесмен. – Слияния были ожидаемы, но тот факт, как все провернули… Жаль, мы бы точно сделали свое предложение».
Гросс сказал, что Selver можно пожелать удачи. «Разумеется, я похвалю их действия. Вполне логично, что на небольшом эстонском рынке должно сокращаться количество деятелей», - сказал он.
Интерес проявляли годами
У OG Elektra по всей Эстонии 70 магазинов, а после покупки Selver Comarket – если Департамент конкуренции одобрит сделку — число магазинов торговой сети вырастет до 72. Но, по словам Гросса, его торговую сеть нельзя сравнивать с Selver, поскольку у последней большие магазины, не говоря о Tallinna Kaubamaja.
Не подумывал ли сам Гросс продать свое детище? «Нет таких денег, за которые мы бы продали свое дело. У нас молодые и яростные мужчины, которые хотят себя реализовать. Тут дело не в деньгах. Сейчас мы в состоянии этим заниматься и неплохо справляемся, - сказал он. – Как в спорте: чем сильнее конкуренция, тем интереснее».
По словам главы концерна Tallinna Kaubamaja Рауля Пуусеппа, на протяжении многих лет сеть магазинов Selver расширялась органично, но в то же время активно искали возможность для быстро скачка в развитии. «И теперь это случилось. Я искренне рад, что наш концерн пополнит предприятие с сильным положением на рынке и подходящей для нас сетью магазинов», - добавил он.
По словам председателя совета ABC Grupp Марта Випса, данная сделка – важный этап развития розничного рынка торговли в целом. «В условиях небольшого эстонского рынка сетям продуктовых магазинов необходимы возможности, чтобы обеспечить клиентов хорошим ассортиментом по разумной цене. Устраивающим во всех отношениях партнером для нас стал Selver. Я очень рад, что соглашение заключили с разделяющим схожие ценности партнером», - заявил он.
Всего 19 магазинов
Материнское предприятие Selver Tallinna Kaubamaja Grupp вчера сообщило бирже, что торговая сеть покупает предприятие ABC Supermarkets AS, которому принадлежат 16 магазинов Comarket, два продуктовых магазина Delice и продуктовый магазин в ТЦ Solaris.
Сделка не касается прочих предприятий, входящих в концерн ABC Grupp. Для вступления сделки в силу необходимо одобрение Департамента конкуренции.
По итогам сделки сеть Selver пополнят 16 магазинов Comarket в Харьюмаа, Пярнумаа и Тартумаа, а также два продуктовых магазина Delice в Виймси и Пярну, а также продуктовый магазин в ТЦ Solaris. В случае одобрения сделки со стороны Департамента конкуренции Selver будет принадлежать 72 магазина вместо прежних 53.
В ABC Supermarkets работают почти 400 человек. Выручка от продаж за 2018 год составила 57,4 миллиона евро. В Selver работают 3000 человек. В прошлом году оборот предприятия составил 469,4 млн евро.