Вт, 28.04.2020
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  • "Барселона" и "Реал" потеряют из-за коронакризиса девятизначные суммы, ряд клубов Примеры может исчезнуть

"Барселона" и "Реал" потеряют из-за коронакризиса девятизначные суммы, ряд клубов Примеры может исчезнуть

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ФОТО: Manu Reino/ZUMAPRESS.com

Из-за пандемии коронавируса, которая привела к приостановке сезона и возможному проведению матчей без зрителей, до конца этого года каталонская «Барселона» и мадридский «Реал» потеряют до полумиллиарда евро, сообщает Championat.com.

По предварительным подсчётам испанской Примеры, к декабрю сине-гранатовые и «сливочные» недосчитаются более € 50 млн, которые получили бы только от продажи билетов. Если нынешняя кампания не будет возобновлена, а всю следующую придётся провести без болельщиков на стадионах, испанский футбол потеряет около € 1,6 млрд. Ещё € 300 млн команды могут недосчитаться из-за возможного невыполнения контрактов со спонсорами.

Cadena Ser сообщает, что при худшем сценарии некоторые клубы могут прекратить существование.

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