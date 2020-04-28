"Барселона" и "Реал" потеряют из-за коронакризиса девятизначные суммы, ряд клубов Примеры может исчезнуть

По предварительным подсчётам испанской Примеры, к декабрю сине-гранатовые и «сливочные» недосчитаются более € 50 млн, которые получили бы только от продажи билетов. Если нынешняя кампания не будет возобновлена, а всю следующую придётся провести без болельщиков на стадионах, испанский футбол потеряет около € 1,6 млрд. Ещё € 300 млн команды могут недосчитаться из-за возможного невыполнения контрактов со спонсорами.