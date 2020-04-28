Чешское СМИ сообщило о сотруднике российской спецслужбы, который привез в Прагу яд для покушения на мэра

По их информации, россиянин оказался сотрудником российской спецслужбы, а воспользоваться дипломатическим паспортом ему могли помочь в посольстве России, пишет Новая газета. Respekt предполагает, что яд предназначался мэру Праги Зденеку Гржибу и главе администрации шестого района города Ондржею Коларжу.

По данным издания, чешские спецслужбы знали о прибытии мужчины и отнеслись к нему как человеку, потенциально представляющему угрозу для двоих местных политиков. Источник отметил, что коллеги россиянина месяц назад должны были отправиться из России в разные города Европы.

Respekt напоминает, что именно Коларж принял решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в чешской столице, а Гржиб подписал решение о переименовании площади перед посольством России в честь убитого оппозиционного политика Бориса Немцова. Издание утверждает, что после прибытия россиянина в Прагу охрану обоих усилили. На прошлой неделе пресс-секретарь мэра Праги подтвердила, что Гржиб находится под охраной полиции. Он попросил о защите после того, как заметил слежку за собой.

В Кремле заявили, что не знают о материале чешского издания. «Мы не в курсе вообще этого расследования <...> похоже на очередную утку. Нам вообще ничего не известно ни о каких расследованиях», — прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.