Что случилось с малышкой Мией? Хозяйка собаки обвиняет в ее гибели популярную ветклинику

Мие поставили капельницу и оставили на ночь в клинике.

«В понедельник утром мне позвонила главврач и невролог Eesti Maaülikooli Väikeloomakliinik Пирет Савви и сообщила, что состояние Мии ухудшилось, ей необходимы ультразвуковое обследование, а также анализ крови и мочи. Неврологическое обследование пока не нужно, так как она не считала, что судороги повлияли на состояние собаки», - рассказывает Мария.

Из эпикриза: «Обессиленная и вялая, не пытается укусить, слизистые оболочки и брюшная часть иктеричные, температура 39,5 градусов, кал в большом количестве и в норме, моча красноватая, рвоты нет. К обеду стала значительно слабее, не может стоять и жевать пищу».

«Позже был второй звонок из клиники. Мне рассказали о результатах анализов и о том, что Мие по-прежнему плохо. На мой вопрос, можно ли ей чем-нибудь помочь в такой ситуации, мне ответили, что нужен донор или гормональное лечение. Договорились начать с гормонального лечения», - описывает читательница.

Претензии к клинике

Вечером Мария написала главврачу Пирет Савви письмо с жалобой. «Меня интересовало, как за сутки могло так резко ухудшиться состояние собаки, если были сделаны все необходимые анализы и они предположительно были в порядке? Я не врач, но понимаю, что цвет мочи и рвоты указывает на проблемы печени у Мии, а в клинике сказали, что с внутренними органами все в порядке. Как из здоровой собаки резко получилась умирающая? Почему ультразвук и другие серьезные процедуры были проведены только в понедельник, а не в субботу или в воскресенье?»

Через полчаса после после отправки этой жалобы Мия скончалась. В ее истории болезни появились следующие диагнозы: расстройство желчевыводящих путей, анемия, неоплазия печени и диссеминированная внутрисосудистая коагуляция.

Во вторник пришел ответ на жалобу Марии от главврача:

«Из истории болезни Мии следует, что при первом визите взятый 11 апреля анализ крови воспаления не показал, общее количество эритроцитов немного увеличилось, что указывает на легкое обезвоживание. Также выяснилось, что показатели почек существенно не изменились, показатели печени, сахара в крови и электролиты были в пределах нормы.

Так как у Мии была довольно высокая температура 39,7 и вы не пожелали оставить животное в клинике для снижения температуры, врач с помощью шприца ввел лекарство Meloxidyl, поскольку оно является эффективным жаропонижающим. Доктор дал вам соответствующую подробную инструкцию.