Новый способ мытья окон в условиях карантина и самоизоляции

Берем пример с австралийской домохозяйки. Казалось бы, ерунда, но почему бы не попробовать. Особенно когда нет возможности сбегать в магазин за новой бутылкой излюбленного средства.

Для завершения процесса мытья окон вам понадобится ведро горячей воды и... шампунь! Вода должна быть настолько горячая, чтобы не обжечь руки. Налейте в воду немного шампуня и тщательно перемешайте.