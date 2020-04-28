Новый способ мытья окон в условиях карантина и самоизоляции

Кончилось средство для мытья окон, а процесс нужно срочно закончить? Портал Kodustiil знает что делать!
Берем пример с австралийской домохозяйки. Казалось бы, ерунда, но почему бы не попробовать. Особенно когда нет возможности сбегать в магазин за новой бутылкой излюбленного средства.
Для завершения процесса мытья окон вам понадобится ведро горячей воды и... шампунь! Вода должна быть настолько горячая, чтобы не обжечь руки. Налейте в воду немного шампуня и тщательно перемешайте.
Нанесите полученный раствор на стекла и подождите пару минут, пока не высохнет. Затем с помощью бумажных полотенец и чистой воды смойте высохший шампунь со стекол. Издание news.com.au, с которым домохозяйка поделилась своим лайфхаком, уверяет, что вы останетесь довольны. Хотите попробовать?