Из-за пандемии откладывается судебный процесс по делу бывшего министра Марти Куузика

Уголовное дело в отношении Куузика, занимавшего должность министра внешней торговли и информационных технологий менее двух дней, было возбуждено после того, как 29 апреля прошлого года в средствах массовой информации появились сообщения о применении им насилия в семье.

Как сообщила пресс-секретарь Вируского уездного суда Майлис Ыунааэд, прокуратура подала ходатайство с просьбой отложить заседание из-за особой ситуации, один из адвокатов также согласился с этим. «С большой вероятностью можно сказать, что заседание не состоится», - сказала она.

По словам судьи Хели Вяйнасте, слушание не может состояться, если стороны не явятся в суд. Ранее издание Virumaa Teataja писало, что суды используют электронные средства связи в более простых процедурах. В общем разбирательстве использование электронных средств связи затруднено из-за условий, установленных для разбирательства.