Из-за пандемии откладывается судебный процесс по делу бывшего министра Марти Куузика

Из-за пандемии до следующего понедельника в Раквере откладывается процесс Вируского уездного суда по делу обвиняющегося в физическом насилии бывшего министра Марти Куузика, пишет Virumaa Teataja.
Уголовное дело в отношении Куузика, занимавшего должность министра внешней торговли и информационных технологий менее двух дней, было возбуждено после того, как 29 апреля прошлого года в средствах массовой информации появились сообщения о применении им насилия в семье.
Как сообщила пресс-секретарь Вируского уездного суда Майлис Ыунааэд, прокуратура подала ходатайство с просьбой отложить заседание из-за особой ситуации, один из адвокатов также согласился с этим. «С большой вероятностью можно сказать, что заседание не состоится», - сказала она.
По словам судьи Хели Вяйнасте, слушание не может состояться, если стороны не явятся в суд. Ранее издание Virumaa Teataja писало, что суды используют электронные средства связи в более простых процедурах. В общем разбирательстве использование электронных средств связи затруднено из-за условий, установленных для разбирательства.
В общих случаях проведение слушаний во время чрезвычайной ситуации возможно и в зале суда, в обоих вариантах с этим должны быть согласны все участники процесса. Уголовное дело находится в общем производстве, но на предварительном слушании, состоявшемся в октябре прошлого года, суд объявил его прекращенным по требованию бывшей жены Марти Куузика Карин Куузик, которая была признана по данному уголовному делу потерпевшей. Карин Куузик ранее говорила, что не считает себя жертвой и отрицает предполагаемое насилие над ней.