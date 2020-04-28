Департамент лекарств разрешит использовать плазму переболевших Covid-19 в терапевтических целях

Департамент лекарств дал разрешение на проведение клинических исследований, в рамках которых плазму вылечившихся от Covid-19 людей будут использовать при лечении тяжелого течения болезни. Исследование пройдет в Клинике Тартуского университета и Северо-Эстонской региональной больнице. Для проведения исследования нужно еще получить согласование от Комитета по этике исследований на человеке, пишет Postimees.
В ходе исследования у добровольных доноров, переболевших коонавирусной инфекцией, возьмут плазму крови и проверят ее состав в лабораторных условиях. При наличии антител ее буду давать пациентам с Covid-19, также оценят ее влияние на клинические, вирусологические и иммунологические показатели.
Гипотеза исследователей заключается в том, что возникшие в плазме доноров для борьбы с вирусом антитела помогают нейтрализовать и находящиеся в организме больных частички вируса. Такой же метод использовался для лечения инфекционных заболеваний во время многих крупных вспышек вирусов, но доказательств об эффективности и безопасности переливания донорской плазмы при лечении Covid-19 пока еще очень мало. Чтобы отделить действие лечения плазмой от естественного течения болезни, в исследовании выделены случайные сравнительные группы, в том числе, на основании случайной выборки половина участников будет получать обычное лечение, а другой половине добавят переливание плазмы выздоровевших людей.
Использование плазмы выздоровевших после Covid-19 людей в ходе нынешней пандемии уже описано, и в других странах уже идут или планируется начать несколько клинических исследований, которые сообща помогут выяснить пользу и возможные побочные эффекты от плазмы выздоровевших.