Департамент лекарств разрешит использовать плазму переболевших Covid-19 в терапевтических целях

В ходе исследования у добровольных доноров, переболевших коонавирусной инфекцией, возьмут плазму крови и проверят ее состав в лабораторных условиях. При наличии антител ее буду давать пациентам с Covid-19, также оценят ее влияние на клинические, вирусологические и иммунологические показатели.

Гипотеза исследователей заключается в том, что возникшие в плазме доноров для борьбы с вирусом антитела помогают нейтрализовать и находящиеся в организме больных частички вируса. Такой же метод использовался для лечения инфекционных заболеваний во время многих крупных вспышек вирусов, но доказательств об эффективности и безопасности переливания донорской плазмы при лечении Covid-19 пока еще очень мало. Чтобы отделить действие лечения плазмой от естественного течения болезни, в исследовании выделены случайные сравнительные группы, в том числе, на основании случайной выборки половина участников будет получать обычное лечение, а другой половине добавят переливание плазмы выздоровевших людей.