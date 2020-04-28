Прямая трансляция: ограничения на Сааремаа смягчают, система образования застыла в ожидании решений

Сегодня в 12.00 начнется традиционная ежедневная пресс-конференция, в которой примут участие медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья доктор Аркадий Попов, министр юстиции Райво Аэг и министр образования и науки Майлис Репс.
Темы:
- нынешняя ситуация и тестирование;
- смягчение ограничений на Сааремаа и Муху;
- решения в области образования, молодежь и деятельность по интересам.
Участники и темы в зависимости от ситуации могут меняться до последнего момента.
Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию.