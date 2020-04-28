Вт, 28.04.2020
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  • Прямая трансляция: ограничения на Сааремаа смягчают, система образования застыла в ожидании решений

Прямая трансляция: ограничения на Сааремаа смягчают, система образования застыла в ожидании решений

Департамент здоровья.

ФОТО: Sander Ilvest

Сегодня в 12.00 начнется традиционная ежедневная пресс-конференция, в которой примут участие медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья доктор Аркадий Попов, министр юстиции Райво Аэг и министр образования и науки Майлис Репс.

Темы:

  • нынешняя ситуация и тестирование;
  • смягчение ограничений на Сааремаа и Муху;
  • решения в области образования, молодежь и деятельность по интересам.

Участники и темы в зависимости от ситуации могут меняться до последнего момента.

Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию.

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