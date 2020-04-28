На что обратить внимание при покупке жилья во время чрезвычайного положения?

Если покупка собственного жилища была для вас давней мечтой, сегодня стоит задуматься об этом еще раз. Руководитель отдела продаж и обслуживания клиентов YIT Ингрит Асави дает советы, о чем следует подумать, покупая квартиру в настоящее время.

Основательно оцените свои финансовые способности

Неуверенность в сохранности рабочего места и зарплаты для многих является сегодня наибольшим препятствием при планировании покупки нового жилища. Таким образом, для начала следует рационально оценить, влияет ли чрезвычайное положение на ваши доходы и если влияет, то в какой степени. Большая часть людей продолжает сегодня работать так же, как и раньше, единственным отличием является то, что из конторы переехали домой. Но этому не сопутствуют финансовые потери.

Также и банки при выдаче кредита проявляют осмотрительность, и их оценке стоит доверять – ведь никто не хочет, чтобы клиент оказался в бедственном положении, и поэтому кредитоспособность клиента оценивается критически. Таким образом, тот, у кого имеются накопленные сбережения и сохранилась работа, может смело двигаться дальше, планируя покупку дома или квартиры.

Ознакомьтесь с объектом покупки на расстоянии

Сегодня по-прежнему можно прийти и посмотреть квартиру на месте. Естественно, необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать требования социальной дистанции. Таким образом, следует учитывать, что квартиру стоит идти смотреть только вместе с ближайшими членами семьи или в одиночку, а в помещениях следует носить маски и перчатки, которые интересующимся клиентам в общем случае выдаст специалист по продаже.

Поинтересуйтесь, будет ли многоквартирный дом, где вы хотите купить квартиру, готов к обещанному сроку, или чрезвычайная ситуация повлияла на график строительства.

Запаситесь достаточным временем

Осмотр квартир и ведение делопроизводства должны сегодня протекать в подходящем для клиентов темпе. Не соглашайтесь с жесткими условиями и дополнительными тратами – ответственный девелопер не грозит неустойками и не применяет штрафные санкции к интересующемуся покупкой клиенту, которому в чрезвычайном положении требуется больше времени на принятие решения. Например, фирма-девелопер YIT продлила срок бронирования до 30 дней и не просит внести плату за бронирование. Если в процессе покупки возникают неожиданности, то случай каждого клиента рассматривается персонально, чтобы найти вместе с клиентом решение, которое позволило бы ему спокойно двигаться дальше.

Если выбор объекта для покупки еще не сделан, то стоит в данный момент предпочесть квартиру, в которую можно переехать сразу – например, такую, где уже установлена кухня. Заказ кухонной мебели, ее доставка и установка может даже в обычных условиях занять несколько месяцев, а сегодня цепочки поставок в связи с чрезвычайным положением стали еще длиннее, чем обычно. Таким образом, стоит рассмотреть разработки, где кухонная мебель и техника входят в цену. Так что клиент может после оформления покупки быстро въехать и не беспокоиться о задержках при заказе мебели.

Оформление покупки