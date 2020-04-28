Число ходатайств о кредите на ремонт значительно выросло

«Большинство людей никогда раньше не проводило так много времени дома. Сейчас в глаза бросается все, что требует обновления, и к тому же у людей есть время, чтобы самостоятельно покрасить стены, отремонтировать дверь в сауну или поменять доски на террасе, - сказала Печтер. - Умные люди тратят время, проведенное дома, с пользой и занимаются ремонтом или реновацией».

По словам руководителя банка, цены на недвижимость точно упадут, однако, вопрос в том, насколько. Площади без ремонта потеряют в цене быстрее и больше. «Поэтому сейчас будет разумно позаботиться о том, что придаст недвижимости дополнительную ценность. Это поможет сохранить стоимость недвижимости и, в зависимости от масштабов ремонта, возможно, ее даже повысить, - сказала Йонна Печтер. - Я уже не говорю о том, насколько будет самим приятнее проводить время в отремонтированном доме».

«Статистика показывает, что в Google Trends стали популярными поисковые слова, связанные с ремонтом и дизайном интерьера», - добавила Печтер.

«Сейчас интересно наблюдать за людьми, которые ходатайствуют о кредитах, хотя у них на самом деле есть деньги. Им не хочется тратить свои сбережения, потому что ситуация нестабильна, а финансовая подушка придает чувство уверенности, - сказала Печтер. - Финансировать большие расходы с помощью кредита имеет смысл, если доходы это позволяют. Если доход не позволяет взять кредит, то лучше пока вообще отложить все, что требует больших расходов».