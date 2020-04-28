Число ходатайств о кредите на ремонт значительно выросло

По словам руководителя Bigbank в Эстонии Йонны Печтер, число ходатайств о кредите на ремонт этой весной выросло более чем на 30%. Это обусловлено в первую очередь тем, что у людей появилось больше времени на приведение своего дома в порядок.
«Большинство людей никогда раньше не проводило так много времени дома. Сейчас в глаза бросается все, что требует обновления, и к тому же у людей есть время, чтобы самостоятельно покрасить стены, отремонтировать дверь в сауну или поменять доски на террасе, - сказала Печтер. - Умные люди тратят время, проведенное дома, с пользой и занимаются ремонтом или реновацией».
По словам руководителя банка, цены на недвижимость точно упадут, однако, вопрос в том, насколько. Площади без ремонта потеряют в цене быстрее и больше. «Поэтому сейчас будет разумно позаботиться о том, что придаст недвижимости дополнительную ценность. Это поможет сохранить стоимость недвижимости и, в зависимости от масштабов ремонта, возможно, ее даже повысить, - сказала Йонна Печтер. - Я уже не говорю о том, насколько будет самим приятнее проводить время в отремонтированном доме».
«Статистика показывает, что в Google Trends стали популярными поисковые слова, связанные с ремонтом и дизайном интерьера», - добавила Печтер.
«Сейчас интересно наблюдать за людьми, которые ходатайствуют о кредитах, хотя у них на самом деле есть деньги. Им не хочется тратить свои сбережения, потому что ситуация нестабильна, а финансовая подушка придает чувство уверенности, - сказала Печтер. - Финансировать большие расходы с помощью кредита имеет смысл, если доходы это позволяют. Если доход не позволяет взять кредит, то лучше пока вообще отложить все, что требует больших расходов».
Печтер подчеркнула, что люди ожидаемо проявляют большой интерес к онлайн-торговле и к рассрочкам, например, если речь идет о покупке нового компьютера или других необходимых вещей.