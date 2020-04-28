В США излечившаяся от коронавируса врач покончила с собой

Ведущий врач отделения неотложной помощи одной из больниц Нью-Йорка Лорна Брин покончила с собой. По словам отца погибшей, она работала с зараженными коронавирусом пациентами и сама вылечилась от инфекции, пишет News.ru.
«Она пыталась делать свою работу, и это убило ее», - рассказал ее отец, доктор Филипп Брин.
Лорна умерла в воскресенье в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, где она жила со своей семьей. Также Филип Брин сообщил, отвечая на вопросы журналистов, что в какой-то момент его дочь сама заразилась вирусом, но вновь вернулась к работе с пациентами через пару недель после восстановления. Вскоре руководство больницы снова отправило ее домой, где она и покончила с собой.
По словам отца, у Лорны Брин не было никаких психических заболеваний в анамнезе. Но во время их последнего разговора она рассказала ему, насколько мучительно постоянно видеть, как умирают больные с COVID-19, некоторые даже до того, как их успевают привезти на скорой.
49-летняя Брин была не первым уставшим от сражения со смертельным вирусом медицинским работником, который покончил с собой. Всего двумя днями ранее начинающий специалист скорой помощи Бронкса, оказавшийся в центре борьбы за жизнь пациентов с коронавирусом, застрелился из пистолета, принадлежащего его отцу, сотруднику полиции Нью-Йорка в отставке. Джону Монделло было 23 года, и он работал в отделении скорой помощи, которое обрабатывает один из самых больших объемов звонков 911 в городе.
Эксперты в области психического здоровья сообщают, что посттравматическое расстройство, развивающееся на фоне пандемии, становится острой проблемой в обществе. «Наиболее подверженной риску группой являются медицинские работники, а также люди, потерявшие близких», - говорит профессор Стэнфордского университета Дебра Кайсен.
По сообщениям сотрудников интенсивной терапии в Нью-Йорке, наплыв пациентов бывает настолько сильным, что мало у кого вообще хватает моральных и физических сил, чтобы выдерживать подобное.
«Это просто очень тяжело, потому что люди, попадая в отделение интенсивной терапии, затем не выходят из него, и я не думаю, что мои пациенты будут жить», - рассказала одна из врачей. Она призналась, что испытывает смешанные чувства по отношению к людям, которые аплодируют за пределами больницы, чтобы поддержать медицинских работников во время пандемии.
«Аплодисменты заставляют меня плакать всякий раз, когда я их слышу, потому что никто из нас не чувствует себя героем. Мы чувствуем себя побежденными этой болезнью», - поделилась она своими ощущениями.
Dr. Lorna M. Breen, a top emergency room doctor at a Manhattan hospital that treated coronavirus patients, died by suicide on Sunday, according to her father, Dr. Philip C. Breen. “She tried to do her job," he said, "and it killed her." https://t.co/9eOiEMdkrV— The New York Times (@nytimes) April 27, 2020