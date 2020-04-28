В США излечившаяся от коронавируса врач покончила с собой

«Она пыталась делать свою работу, и это убило ее», - рассказал ее отец, доктор Филипп Брин.

Лорна умерла в воскресенье в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, где она жила со своей семьей. Также Филип Брин сообщил, отвечая на вопросы журналистов, что в какой-то момент его дочь сама заразилась вирусом, но вновь вернулась к работе с пациентами через пару недель после восстановления. Вскоре руководство больницы снова отправило ее домой, где она и покончила с собой.

По словам отца, у Лорны Брин не было никаких психических заболеваний в анамнезе. Но во время их последнего разговора она рассказала ему, насколько мучительно постоянно видеть, как умирают больные с COVID-19, некоторые даже до того, как их успевают привезти на скорой.

49-летняя Брин была не первым уставшим от сражения со смертельным вирусом медицинским работником, который покончил с собой. Всего двумя днями ранее начинающий специалист скорой помощи Бронкса, оказавшийся в центре борьбы за жизнь пациентов с коронавирусом, застрелился из пистолета, принадлежащего его отцу, сотруднику полиции Нью-Йорка в отставке. Джону Монделло было 23 года, и он работал в отделении скорой помощи, которое обрабатывает один из самых больших объемов звонков 911 в городе.

Эксперты в области психического здоровья сообщают, что посттравматическое расстройство, развивающееся на фоне пандемии, становится острой проблемой в обществе. «Наиболее подверженной риску группой являются медицинские работники, а также люди, потерявшие близких», - говорит профессор Стэнфордского университета Дебра Кайсен.

По сообщениям сотрудников интенсивной терапии в Нью-Йорке, наплыв пациентов бывает настолько сильным, что мало у кого вообще хватает моральных и физических сил, чтобы выдерживать подобное.

«Это просто очень тяжело, потому что люди, попадая в отделение интенсивной терапии, затем не выходят из него, и я не думаю, что мои пациенты будут жить», - рассказала одна из врачей. Она призналась, что испытывает смешанные чувства по отношению к людям, которые аплодируют за пределами больницы, чтобы поддержать медицинских работников во время пандемии.

«Аплодисменты заставляют меня плакать всякий раз, когда я их слышу, потому что никто из нас не чувствует себя героем. Мы чувствуем себя побежденными этой болезнью», - поделилась она своими ощущениями.