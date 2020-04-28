Скончался легендарный футболист "Ливерпуля"

«С огромной грустью мы сообщаем о смерти Майкла. Эта новость оставила в нас пустоту, но также запустила поток бесконечных воспоминаний, наполненных той же любовью, что вы дарили ему. Мы всегда будем благодарны вам за то, что вы сделали его таким счастливым. Он никогда не был один. Спасибо», — говорится в сообщении.