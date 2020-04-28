Балкон превратился в склад барахла? Пора засучить рукава!

«Большинство эстонских респондентов – 60% - ответили, что отдых ассоциируется у них со свежим воздухом. Балкон – ближайшее место для того, чтобы подышать свежим воздухом и насладиться солнцем, особенно вo время чрезвычайной ситуации. С помощью небольших обновлений балкон может стать мини-садом в сердце города, местом, где можно выпить кофе и где могут поиграть дети. А в теплое время года балкон вообще может стать дополнительной комнатой», - говорит руководитель отдела дизайна IKEA Дариус Римкус.

С чего начать?

ФОТО: IKEA

Если вы решили создать на балконе место для летнего отдыха, для начала нужно понять, что конкретно вы хотите там устроить: место для работы на свежем воздухе или может сделать мини-огород? Или можно объединить сразу несколько задач на одном балконе?

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Хранение

Для типичных вытянутых и узких балконов дизайнер советует использовать полки и стеллажи для дальнего края балкона. Можно разместить держатели для велосипедов или сушилку для белья. Стены стоит максимально использовать – высокие шкафы, подвесные полки, которые подходят для уличного использования. Использование стен экономит место на полу, чтобы на балконе можно передвигаться.

ФОТО: IKEA

Отдых

ФОТО: Ikea

Дизайнер советует в середине балкона располагать стол и стулья. Для небольших балконов стоит использовать складную мебель, которую можно повесить на стену при необходимости. Мебель для балконов, даже застекленных, нужно выбирать соответствующую, которая выдержит перемены температуры, влажность и прямые солнечные лучи. Стол и два стула для балкона можно купить по очень доступной цене. Если балкон большой – можно поставить модульный диван, пару подушек и плед для уютных посиделок.

Садоводство

ФОТО: IKEA

Для создания своего мини-сада растения можно располагать не только на перилах балкона, но и в подвесных кашпо и напольных вазонах. Создавате свой сад – от трав и клубники до помидоров. В конце сезона горшки можно хранить на стеллажах до следующего теплого сезона. В IKEA можно найти стеллажи со специальными чехлами, которые можно использовать в качестве теплиц для растений, с такими стеллажами садоводство можно начинать уже ранней весной.

Завтраки, обеды и ужины

ФОТО: Ikea

Когда погода позволяет, на балконе можно перекусить. С помощью подноса принесите на балкон еду и приборы, или поставьте на стол корзину с фруктами или другими полезными закусками. Застелите стол скатертью - пара декоративных предметов, и ощущение за столом будет совсем другим. Возьмите на балкон термос с чаем и наслаждайтесь свежим воздухом и хорошей погодой.

Работа

ФОТО: Ikea