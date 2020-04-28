Балкон превратился в склад барахла? Пора засучить рукава!

В Эстонии ценят наличие балкона, особенно вo время чрезвычайной ситуации. Однако только для 7% респондентов балкон служит местом для отдыха – следует из опроса IKEA. 17% жителей Эстонии используют балкон в качестве кладовки для ненужных вещей, 15% признались, что балкон стоит пустым. Дизайнер IKEA рассказывает, что с продуманной планировкой балкон может стать местом отдыха летом и частью вашей квартиры, описывает 10 функций балкона и дает практичные советы.
«Большинство эстонских респондентов – 60% - ответили, что отдых ассоциируется у них со свежим воздухом. Балкон – ближайшее место для того, чтобы подышать свежим воздухом и насладиться солнцем, особенно вo время чрезвычайной ситуации. С помощью небольших обновлений балкон может стать мини-садом в сердце города, местом, где можно выпить кофе и где могут поиграть дети. А в теплое время года балкон вообще может стать дополнительной комнатой», - говорит руководитель отдела дизайна IKEA Дариус Римкус.
С чего начать?
Если вы решили создать на балконе место для летнего отдыха, для начала нужно понять, что конкретно вы хотите там устроить: место для работы на свежем воздухе или может сделать мини-огород? Или можно объединить сразу несколько задач на одном балконе?
Сделал дело – отдыхай на балконе смело: 10 функций одного балкона
- Хранение
Для типичных вытянутых и узких балконов дизайнер советует использовать полки и стеллажи для дальнего края балкона. Можно разместить держатели для велосипедов или сушилку для белья. Стены стоит максимально использовать – высокие шкафы, подвесные полки, которые подходят для уличного использования. Использование стен экономит место на полу, чтобы на балконе можно передвигаться.
- Отдых
Дизайнер советует в середине балкона располагать стол и стулья. Для небольших балконов стоит использовать складную мебель, которую можно повесить на стену при необходимости. Мебель для балконов, даже застекленных, нужно выбирать соответствующую, которая выдержит перемены температуры, влажность и прямые солнечные лучи. Стол и два стула для балкона можно купить по очень доступной цене. Если балкон большой – можно поставить модульный диван, пару подушек и плед для уютных посиделок.
- Садоводство
Для создания своего мини-сада растения можно располагать не только на перилах балкона, но и в подвесных кашпо и напольных вазонах. Создавате свой сад – от трав и клубники до помидоров. В конце сезона горшки можно хранить на стеллажах до следующего теплого сезона. В IKEA можно найти стеллажи со специальными чехлами, которые можно использовать в качестве теплиц для растений, с такими стеллажами садоводство можно начинать уже ранней весной.
- Завтраки, обеды и ужины
Когда погода позволяет, на балконе можно перекусить. С помощью подноса принесите на балкон еду и приборы, или поставьте на стол корзину с фруктами или другими полезными закусками. Застелите стол скатертью - пара декоративных предметов, и ощущение за столом будет совсем другим. Возьмите на балкон термос с чаем и наслаждайтесь свежим воздухом и хорошей погодой.
- Работа
От стола до завтрака, до места для работы на свежем воздухе один взмах – воспользуйтесь подставкой для лаптопа BYLLAN. Канцелярские принадлежности и документы храните в закрытых коробочках, чтобы и от ветра спасало, и легко можно было перенести. На балконе можно поставить зонт для защиты от прямых солнечный лучей, или используйте текстиль, так как прозрачная ткань пропускает свет и дает ощущение уединения.
- Веселье
Лампочки на солнечных батарейках не потребляют электроэнергию и создают непередаваемую вечернюю атмосферу. С такими лампочками теплые сумерки будут очень приятными. В IKEA можно найти свечи, дизайнер советует использовать LED свечи, которые безопасны даже для маленьких детей. Можно использовать и обычные свечи, главное - не оставлять их без присмотра и не ставить рядом с воспламеняющимися материалами.
- Игры
Даже если у вас хороший пол на балконе, для детских игр советуем использовать ковры. Для балконов необходимо выбирать ковры для улиц – они выдержат и солнце и влажность, и не будут выцветать. Контейнеры или ящики для детских игрушек помогут переносить вещи из дома на балкон и обратно. В IKEA есть детская уличная мебель для детей, которые дети сами с легкостью могут переносить с места на место. Убедитесь, что балкон безопасен для детей, и не оставляйте маленьких детей без присмотра.
- Спорт
Складная мебель позволяет экономить пространство, и на балконе можно даже заняться спортом или потанцевать. Хотите заняться йогой? Складываем мебель и расстилаем коврик. Спортивную экипировку можно хранить на балконе.
- Сушка белья
Когда необходимо сушить белье, для балконов подойдет подвесная сушилка PRESSA с 16 прищепками. На балконе можно поставить мешки для белья и подвесить их на крючки.
- Место для хобби
Рисование или рукоделие – вашим хобби можно заняться и на балконе, сделайте уголок для себя и для детей, наслаждайтесь свежим воздухом и отличной компанией. На балконе можно хранить принадлежности для увлечений, для этого можно использовать плотные контейнеры и коробки, а мелкие предметы можно развесить на пегборд.
*Опрос по заказу IKEA проводила компания «Norstat» в 2019 году, в опросе приняло участие около 500 респондентов из Эстонии.