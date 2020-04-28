Для определения SARS-CoV-2 может быть лучший способ, чем проба из носа

Урмас Сийгур из Института клинической медицины Тартуского университета составил небольшой обзор исследований американцев, в котором признал, что если обычно при диагностировании Covid-19 золотым стандартом считалась проба, взятая ватным тампоном из носоглотки, то низкая чувствительность, риск заражения берущего анализ медицинского работника и мировой дефицит тампонов как средства индивидуальной защиты, заставляет искать альтернативные решения.

Слюна является дающим надежду кандидатом в материалы для анализа, поскольку ее легко взять у пациента. Кроме того, слюна как материал для анализа в прежних исследованиях других респираторных патогенов, в том числе людей с эндемическим коронавирусом, показывал большую чувствительность, по сравнению с пробой, взятой из носоглотки. Авторы пришли к выводу, что слюна является более эффективной и чувствительной альтернативой пробе из носоглотки, а самостоятельный сбор слюны позволил бы провести точное и масштабное тестирование на SARS-CoV-2.