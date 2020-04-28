Марио Кадастик: имеет ли смысл стремиться сейчас к коллективному иммунитету в Эстонии?

Здесь следует учесть и косвенное влияние коллапса. Скорая помощь не справляется, плановое лечение не проводится. В принципе, все опасные для жизни заболевания и травмы оканчиваются смертью, плюс осложнения и долгосрочное влияние на общество, поскольку большая часть медиков, учителей и других входят в группу риска, таким образом, среди них смертность тоже будет относительно высока. Если бы мы как-то регулировали заболеваемость, удерживая с помощью мер показатель около R0=1, когда система нагружена эффективно, то можно было бы говорить о процессе длительностью от полутора до двух лет. Тогда мы смогли бы удержать смертность на уровне «всего» около 10 000. Примерно за тот же период может быть изобретена вакцина, и мы должны были бы в течение всего этого времени сохранять лишь чуть более мягкие меры, чем сейчас…

Но что если доля бессимптомных больных недооценена? Что если 50% зараженных не имеют симптомов? Поскольку больные с симптомами – это те, кто составляет свою долю в количестве пациентов больниц и интенсива, а также смертей, их прогнозируемое количество, кажется, совпадает с реальным, 50% от них должны составить все те же 3300, т.е. зараженных должно быть 6600 человек. Теперь, преобразовав это в 780 000 зараженных, мы получим, что больничное лечение потребуется 40 000 пациентов, интенсив – примерно 8000, а количество смертей будет колебаться от 15 000 до 20 000. Система здравоохранения точно так же не выдержит и произойдет все то же самое. Если теперь мы будем держаться около показателя R0=1, то примерно за год мы могли бы справиться.

Насколько велика должна быть доля бессимптомных носителей, чтобы мы могли задуматься об этом? Вероятно, около 95%. Т.е. на каждого переболевшего без симптомов пришлось бы 19 человек без симптомов. Тогда у нас было бы 66 000 зараженных вместо нынешних примерно 1600 протестированных, получивших положительный диагноз, а число зараженных было бы недооценено при тестировании примерно в 40 раз. Тогда больничное лечение потребовалось бы 4000 людей, на пике в больнице было бы 2000 человек, т.е. примерно 50% от общего количества, но, вероятно, это можно было бы пережить. Интенсивная терапия понадобилась бы 800 человек, причем на пике – примерно трети, т.е. 270. И это все равно превышает наши способности. Система здравоохранения не рухнет, хотя испытает серьезный стресс. Смертность составит 500-600 человек, т.е. около 0,07%, что ниже, чем при гриппе и все прогнозы, сделанные оптимистами. Самая низкая смертность, которую я видел в этих оптимистичных серологических исследованиях, - 0,37%, т.е. в пять раз выше той, что была бы достигнута при 80% бессимптомных больных. Но это по-прежнему означало бы коллапс системы здравоохранения или шесть месяцев балансирования на грани возможностей.

Таким образом, если трезво взглянуть на эти расчеты, есть ли смысл и дальше говорить о коллективном иммунитете как возможном выборе? Да, мы выбираем из двух зол, но без вакцины я не вижу, как можно достигнуть коллективного иммунитета к этому заболеванию, не пожертвовав при этом намного большим, чем нынешний ущерб для экономики. В случае медицинского коллапса умрут не только старики, а представители всех сфер и возрастных групп. В любом случае реально можно было бы задуматься о коллективном иммунитете лишь тогда, когда будет проведено серологическое исследование по случайной формуле, которое установит, сколько людей реально заражено в Эстонии, заражено ли 0,3 или 5% населения. Если мы получим этот последний результат, действительно можно будет рассмотреть вариант с коллективным иммунитетом. И все это вообще будет иметь смысл лишь тогда, когда иммунитет длителен. Если SARS-CoV-2 в плане иммунитета подобен другим бета-коронавирусам, увы, он будет всего лишь сезонным. С каждым новым сезоном вирус, конечно, может становиться слабее, но даже при этом цена за частичный иммунитет будет слишком высокой.