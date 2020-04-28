Россия обогнала Иран и вышла на восьмое место по случаям коронавируса. ФОТО: Artyom Geodakyan/Artyom Geodakyan/TASS

В России зарегистрировано еще 6 411 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 83 регионах, сообщает оперативный штаб при правительстве. За сутки умерли 72 человека. Теперь в России 93 558 выявленных случаев - по этому показателю она обогнала Иран и вышла на восьмое место в мире.

40,7% новых случаев не имели клинических проявлений болезни, заявили в штабе. Примерно половина новых случаев - 3 075 заболевших - приходится на Москву. Общее число диагнозов в столице выросло до 48 426, а по всей России зарегистрировано уже 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек, сказано в сообщении.

За сутки в России умерло самое большое число зараженных с начала пандемии - 72 (предыдущий рекорд был 25 апреля, когда умерли 66 человек). В Москве скончались 44 человека, число жертв вируса в столице выросло до 479. Вылечились уже более 4 тысяч человек, заявила во вторник вице-мэр Анастасия Ракова, за сутки - 606 пациентов. В России за сутки выздоровели 1 110 человек.

Снова рост

Число новых случаев заражений и смертей оказалось больше, чем в понедельник. Накануне штаб докладывал о выявлении 6 198 новых случаев коронавируса в 84 регионах и 50 умерших.

После публикации этой статистики Россия обошла Китай и вышла на девятое место в мире по числу выявленных случаев Covid-19. Сейчас же Россия по числу заражений обошла Иран и заняла восьмое место. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Иране - 91 472 подтвержденных диагнозов.

При этом заболеваемость в Москве уже более 10 дней в среднем остается на одном уровне, максимальное суточное значение - 3570 случаев - было зарегистрировано 19 апреля, констатирует Интерфакс.

Что будет с самоизоляцией

Во вторник президент Владимир Путин проведет селекторное совещание с губернаторами. Ожидается, что на этом совещании будет объявлено о продлении нерабочих дней и режима самоизоляции - как минимум до конца майских праздников.

Накануне о необходимости продления режима самоизоляции заявили власти Москвы и Московской области. На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова призвали продлить нерабочие дни и режим самоизоляции по меньшей мере на две недели.

Роспотребнадзор утром во вторник сообщил, что в России проведено уже 3,13 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 119,8 тысячи тестов. В Москве каждый день проводят 25 тысяч тестов на коронавирус, заявил городской штаб.

Россия, согласно официальным данным, занимает второе место по числу проведенных тестов.