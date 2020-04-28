Для мира в Донбассе ЕС советуют пересмотреть санкции против России

Для разрешения конфликта в Донбассе Западу следует начать с Россией новый диалог о безопасности в Европе и пересмотреть политику санкций, считает брюссельская Международная кризисная группа.
Странам Запада стоит начать новый диалог с Россией по поводу безопасности в Европе, поскольку без этого разрешение конфликта на востоке Украины невозможно. Такое предложение содержится в докладе "Мир в Украине: европейская война", подготовленном Международной кризисной группой (International Crisis Group, ICG) и обнародованном во вторник, 28 апреля. В документе также указывается на то, что Евросоюзу следует пересмотреть санкционный режим в отношении Москвы, "чтобы позволить снимать отдельные ограничения, если Россия будет способствовать настоящему прогрессу на пути к миру".
Доклад о войне в Донбассе, отметили в ICG, был подготовлен, среди прочего, на основании консультаций с официальными лицами из России, Украины, стран ЕС и НАТО.
Конфликт в Донбассе и безопасность в Европе
Эксперты группы указывают на то, что причины конфликта в Донбассе не ограничиваются лишь желанием Украины интегрироваться в ЕС и НАТО. Они поясняют, что Москва воспринимает эту войну лишь как элемент противостояния России с Западом, целью которого, по мнению Кремля, является "сдерживание, ослабление и принуждение" РФ.
Потому, по мнению Международной кризисной группы, любое мирное урегулирование конфликта в Донбассе должно принимать во внимание не только ситуацию в Украине, но и более широкий контекст, связанный с безопасностью в Европе. "ЕС, НАТО и их государства-члены, включая США, должны начать искать с Москвой новые подходы к европейской безопасности. Даже и в то время, когда они поддерживают усилия Киева остановить бои в Украине", - отмечается в докладе.
Целью нового диалога должно быть создание ситуации, в которой "Россия, ее соседи и весь континент" почувствуют себя в большей безопасности, отмечают эксперты ICG. Такие переговоры с Кремлем должны включать "честное признание опасений России в сфере безопасности и готовность вместе с Москвой искать способы развеять их".
В ICG также считают, что предоставление странами Запада вооружений Украине не поможет прекращению войны в Донбассе. "Если дополнительная помощь Запада не изменит баланс сил, то это ни на что существенно не повлияет. Если же она изменит баланс, то способность России к эскалации все равно будет намного большей, чем у Украины", - указывается в докладе.
Накануне его публикации директор программ ICG по Европе и Центральной Азии Ольга Оликер на брифинге призвала воспринимать такой диалог не как "вознаграждение" России, а как "необходимость". "Говорят не только с друзьями. Говорить надо также и с соперниками", - отметила она.
По словам эксперта, дать возможность другой стороне изложить свою позицию еще не означает согласия с этой позицией. И потому в докладе подчеркивается, что если предметом обсуждения будут российские опасения, то не меньшее внимание следует уделить и вопросам, вызывающим беспокойство других европейских стран, включая Украину.
Призыв изменить подход к санкциям против России
Для того чтобы такой диалог имел реальные шансы на успех, в ICG считают нужным наличие у ЕС более гибкой политики санкций. Напомним, секторальные ограничительные меры в отношении России привязаны к полному выполнению минских соглашений. В Международной кризисной группе называют такой подход неэффективным, полагая, что он едва ли поможет завершить войну в Донбассе, ведь в Москве привязку санкций к минским соглашениям воспринимают лишь как очередное доказательство того, что санкции - это "своевольное наказание" России.
Потому аналитики ICG предлагают привязать снятие отдельных санкций к конкретным шагам России. Примером могло бы быть предоставление РФ доступа к определенным рынкам капитала или к важным технологиям и услугам в нефтяном секторе, если Москве удастся заставить сепаратистов не перекрывать доступ наблюдателям ОБСЕ и придерживаться режима прекращения огня. В случае повторных нарушений, добавляют в ICG, Евросоюз может вновь ввести отмененные ограничения.
Впрочем, возвращение санкций требует отдельного решения Совета Евросоюза, которое единогласно должны будут поддержать все 27 стран-членов ЕС. В ответ на вопрос DW, насколько это реально, Ольга Оликер признала, что такое решение могут и не принять. При этом она добавила, что "сохранение единства относительно политики, которая не работает, является сомнительной победой".
Одного диалога Запада с Россией недостаточно
В ICG понимают, что изложенные в докладе рекомендации могут воспринять как "спорные и даже непопулярные". "Но нынешний подход не работает", - подытожила Оликер. Новый диалог с Россией эксперты ICG предлагают начать с наименее конфликтных тем, например с борьбы с пандемией COVID-19. В сфере безопасности они видят возможность обсуждать вопросы регионального уровня, например, сосредоточиться на Черном или Балтийском морях.
При этом в Международной кризисной группе признают, что один лишь диалог между Западом и Россией по поводу безопасности в Европе не приведет к завершению войны на востоке Украины. И потому эксперты ICG собираются опубликовать последующие доклады, которые будут посвящены решениям, касающимся самого Донбасса.
Речь идет, к примеру, об обеспечении поддержания режима прекращения огня либо проведении местных выборов в Донбассе в условиях, когда Украина настаивает на возвращении ей контроля над границей до голосования, а Россия соглашается на этот шаг только после выборов.
Международная кризисная группа - это аналитический центр с центральным офисом в Брюсселе. В ICG работают около 120 сотрудников, находящихся во многих городах, в частности в Киеве и Москве. Группу основали в 1995 году в ответ на то, что международное сообщество не смогло предотвратить трагические события в Боснии и Герцеговине, Сомали и Руанде. Часть средств на запуск работы организации предоставил американский миллиардер и филантроп Джордж Сорос. Сейчас свыше 40% финансирования ICG получает от правительств более десятка стран, среди которых Швеция, Австралия, Люксембург, Германия, а также от Еврокомиссии.