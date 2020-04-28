Для мира в Донбассе ЕС советуют пересмотреть санкции против России

Странам Запада стоит начать новый диалог с Россией по поводу безопасности в Европе, поскольку без этого разрешение конфликта на востоке Украины невозможно. Такое предложение содержится в докладе "Мир в Украине: европейская война", подготовленном Международной кризисной группой (International Crisis Group, ICG) и обнародованном во вторник, 28 апреля. В документе также указывается на то, что Евросоюзу следует пересмотреть санкционный режим в отношении Москвы, "чтобы позволить снимать отдельные ограничения, если Россия будет способствовать настоящему прогрессу на пути к миру".

Доклад о войне в Донбассе, отметили в ICG, был подготовлен, среди прочего, на основании консультаций с официальными лицами из России, Украины, стран ЕС и НАТО.

Конфликт в Донбассе и безопасность в Европе

Эксперты группы указывают на то, что причины конфликта в Донбассе не ограничиваются лишь желанием Украины интегрироваться в ЕС и НАТО. Они поясняют, что Москва воспринимает эту войну лишь как элемент противостояния России с Западом, целью которого, по мнению Кремля, является "сдерживание, ослабление и принуждение" РФ.

Потому, по мнению Международной кризисной группы, любое мирное урегулирование конфликта в Донбассе должно принимать во внимание не только ситуацию в Украине, но и более широкий контекст, связанный с безопасностью в Европе. "ЕС, НАТО и их государства-члены, включая США, должны начать искать с Москвой новые подходы к европейской безопасности. Даже и в то время, когда они поддерживают усилия Киева остановить бои в Украине", - отмечается в докладе.

Целью нового диалога должно быть создание ситуации, в которой "Россия, ее соседи и весь континент" почувствуют себя в большей безопасности, отмечают эксперты ICG. Такие переговоры с Кремлем должны включать "честное признание опасений России в сфере безопасности и готовность вместе с Москвой искать способы развеять их".

В ICG также считают, что предоставление странами Запада вооружений Украине не поможет прекращению войны в Донбассе. "Если дополнительная помощь Запада не изменит баланс сил, то это ни на что существенно не повлияет. Если же она изменит баланс, то способность России к эскалации все равно будет намного большей, чем у Украины", - указывается в докладе.

Накануне его публикации директор программ ICG по Европе и Центральной Азии Ольга Оликер на брифинге призвала воспринимать такой диалог не как "вознаграждение" России, а как "необходимость". "Говорят не только с друзьями. Говорить надо также и с соперниками", - отметила она.

По словам эксперта, дать возможность другой стороне изложить свою позицию еще не означает согласия с этой позицией. И потому в докладе подчеркивается, что если предметом обсуждения будут российские опасения, то не меньшее внимание следует уделить и вопросам, вызывающим беспокойство других европейских стран, включая Украину.