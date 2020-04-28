МуПо: хозяин собаки похоронил питомца в спортивной сумке на детской площадке
В прошлую пятницу внимание детей, игравших на площадке между домами в Пыхья-Таллинне, привлек край торчащей из земли спортивной сумки. Дети вытащили ее и обнаружили внутри труп собаки.
Патруль МуПо вызвал на место работника приюта для животных, который при помощи чипа установил владельца животного. По словам инспекторов, труп собаки средних размеров был весьма жестоко втиснут в сумку, была видна кровь, а одна лапа болталась, словно ее переехали колесом. Неудачно было выбрано и место захоронения, а глубина могилы составляла всего несколько десятков сантиметров.
По словам владельца собаки, у животного был рак, от которого оно и умерло. Лапа сильно пострадала из-за болезни. Останки собаки отвезли в холодильник приюта. Владельцу предписали утром прийти за телом своего животного и похоронить его в предусмотренном законом месте или кремировать. Насколько известно, утром он предписание выполнил.
МуПо напоминает, что и после смерти к своему домашнему животному нужно относиться с уважением и выбирать правильное место для его захоронения: ведь собака при жизни доставила вам столько радости.