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  • МуПо: хозяин собаки похоронил питомца в спортивной сумке на детской площадке

МуПо: хозяин собаки похоронил питомца в спортивной сумке на детской площадке
Внимание: фото могут шокировать!

Труп собаки похоронили в спортивной сумке на детской площадке.

ФОТО: Муниципальная полиция

В прошлую пятницу внимание детей, игравших на площадке между домами в Пыхья-Таллинне, привлек край торчащей из земли спортивной сумки. Дети вытащили ее и обнаружили внутри труп собаки.

Сумку с трупом закопали на глубине всего в несколько десятков сантиметров.

ФОТО: Муниципальная полиция

Патруль МуПо вызвал на место работника приюта для животных, который при помощи чипа установил владельца животного. По словам инспекторов, труп собаки средних размеров был весьма жестоко втиснут в сумку, была видна кровь, а одна лапа болталась, словно ее переехали колесом. Неудачно было выбрано и место захоронения, а глубина могилы составляла всего несколько десятков сантиметров.

По словам владельца собаки, у животного был рак, от которого оно и умерло. Лапа сильно пострадала из-за болезни. Останки собаки отвезли в холодильник приюта. Владельцу предписали утром прийти за телом своего животного и похоронить его в предусмотренном законом месте или кремировать. Насколько известно, утром он предписание выполнил.

Патруль МуПо вызвал на место работника приюта для животных, который по чипу установил хозяина собаки.

ФОТО: Муниципальная полиция

МуПо напоминает, что и после смерти к своему домашнему животному нужно относиться с уважением и выбирать правильное место для его захоронения: ведь собака при жизни доставила вам столько радости.

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