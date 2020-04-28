МуПо: хозяин собаки похоронил питомца в спортивной сумке на детской площадке

Сумку с трупом закопали на глубине всего в несколько десятков сантиметров. ФОТО: Муниципальная полиция

Патруль МуПо вызвал на место работника приюта для животных, который при помощи чипа установил владельца животного. По словам инспекторов, труп собаки средних размеров был весьма жестоко втиснут в сумку, была видна кровь, а одна лапа болталась, словно ее переехали колесом. Неудачно было выбрано и место захоронения, а глубина могилы составляла всего несколько десятков сантиметров.

По словам владельца собаки, у животного был рак, от которого оно и умерло. Лапа сильно пострадала из-за болезни. Останки собаки отвезли в холодильник приюта. Владельцу предписали утром прийти за телом своего животного и похоронить его в предусмотренном законом месте или кремировать. Насколько известно, утром он предписание выполнил.

Патруль МуПо вызвал на место работника приюта для животных, который по чипу установил хозяина собаки. ФОТО: Муниципальная полиция