Вт, 28.04.2020
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Футболисты "Тоттенхэма" начали индивидуальные тренировки на базе клуба

Футболисты "Тоттенхэма

ФОТО: PAUL CHILDS/Action Images via Reuters

Футболисты лондонского "Тоттенхэма" приступили к индивидуальным тренировкам на базе клуба, сообщает Р-Спорт.

Ранее "Тоттенхэм" объявил, что игроки будут допускаться строго ротационно. Для футболистов будут открыты несколько полей, на каждом из которых может тренироваться только один игрок. Футболист будет прибывать на базу самостоятельно уже в тренировочной форме и покидать ее сразу после завершения работы. Здания на базе клуба будут закрыты.

Ранее к индивидуальным тренировкам на клубных базах приступили игроки "Арсенала", "Вест Хэма" и "Брайтона".

Футбольный сезон в Англии прерван из-за пандемии коронавируса.

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