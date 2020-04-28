Футболисты "Тоттенхэма" начали индивидуальные тренировки на базе клуба

Ранее "Тоттенхэм" объявил, что игроки будут допускаться строго ротационно. Для футболистов будут открыты несколько полей, на каждом из которых может тренироваться только один игрок. Футболист будет прибывать на базу самостоятельно уже в тренировочной форме и покидать ее сразу после завершения работы. Здания на базе клуба будут закрыты.