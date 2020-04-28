Выгнанный из дома пять дней скитался в одних тапочках в поисках крыши над головой

Автор передачи Kuuuurija Катрин Луст приехала на место по просьбе Юлле, по словам которой, ее племянница в ноябре выдворила из этого дома своего родного брата Прийта. В одних только тапочках он пять дней скитался по соседям в поисках крыши над головой.

Мать Прийта Ээви была состоятельной женщиной, которой принадлежал большой участок земли и дом на Сааремаа. Половину дома на улице Сисаски занимал с разрешения женщины ее сын. А сама мать до конца жизни проживала в Мустамяэ. Кроме этого, у нее была еще одна квартира, в том же самом мустамяэском доме.

Как это обычно случается, причиной семейного раздора стали деньги.

По словам Юлле, когда ее сестра Ээви еще была жива, она оформила на имя сестры Прийта дарственную на хутор, расположенный на Сааремаа в волости Лейси, чтобы та могла до конца жизни ездить туда отдыхать. И когда после оформления дарственной Ээви в очередной раз отправилась на Сааремаа, то обнаружила, что в доме были поменяны замки.

Юлле рассказывает, что ее сестра Ээви была шокирована поведением дочери. После заключения договора дарения восемь лет назад отношения дочери и матери испортились.

Сестре Прийта досталась в наследство и половина ныммеского дома - его нижний этаж. На втором этаже проживает другая семья. Дом был поделен таким образом еще со времен первой Эстонской Республики. В свою очередь, мать Прийта, Ээви, получила дом под соснами в Нымме в наследство от своего дяди Пауля, у которого не было других наследников. После смерти дяди в дом переехал жить Прийт.

Имеется еще однокомнатная квартира на Эхитаяте-теэ, в которой, согласно завещанию, Прийт имеет право жить до конца своих дней. В соответствии с завещанием, эта квартира не принадлежит ему, однако он имеет право на пожизненное в ней проживание и только после смерти Прийта его родственница может распорядиться этой недвижимостью по своему желанию. Но, тем не менее, спустя четыре месяца после смерти матери Прийта выгнали из его собственного дома.

Формальная хозяйка, в свою очередь, обвиняет Прийта в алкоголизме и в том, что он не оплачивает счета, сам он отрицает последнее, хотя не скрывает, что иногда выпивает. Прийт - строитель. У него золотые руки, но из-за проблем с коленями он оказался безработным и последние годы сидит дома.

После скитаний с женой по улице в промозглом ноябре мужчина в конце концов взломал дверь, поставил новый замок и снова въехал к себе домой, где он по сей день и живет. При этом он собирается подать на собственную сестру в суд.