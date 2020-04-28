Бурлака на Дону. Кто такой "Владимир Иванович", которого ищет следствие по делу MH17

Для того чтобы установить, являются ли "Владимир Иванович" и Андрей Бурлака одним и тем же человеком, Би-би-си обратилась к специалисту с просьбой провести фоноскопическую экспертизу.

Ведущий специалист лаборатории Martin Barry Forensic Services (MBFS) Мартин Барри с 1992 года проводит криминалистические экспертизы в рамках расследования уголовных дел в судах Великобритании - как по запросу адвокатов, так и по заказу полиции и прокуратуры. Барри также является членом Международной ассоциации криминалистической фонетики и акустики (IAFPA).

Би-би-си передала Барри и экспертам его лаборатории записи перехватов телефонных разговоров "Владимира Ивановича", которые обнародовала Объединенная следственная группа.

В качестве образца голоса генерала Бурлаки Би-би-си предоставила фрагменты новостных сюжетов о визите Бурлаки в Оренбург в январе 2013 года, а также интервью, которое он давал в 2018 году для фильма, посвященного работе Пограничной службы России.

Би-би-си не сообщила экспертам, чьи голоса они слышат на записях и к каким событиям относятся диалоги. По просьбе специалистов аудиозаписи были разделены на две части. Голос с записей, опубликованных следователями, был помечен как "неизвестный человек". Голос публичных выступлений генерала был помечен как "Алекс".

При работе специалисты оценивали голоса и при помощи автоматизированных программ, а также используя лингвистический анализ.

Эксперты пришли к выводу, что образцы голоса Владимира Ивановича в целом совпадают с голосом генерала Бурлаки.

"Я прихожу к выводу об умеренной степени поддержки гипотезы, что голос неизвестного человека ("Владимира Ивановича") является голосом Алекса (генерала Андрея Бурлаки)", - пишет в своем заключении Мартин Барри.

Специалисты пояснили, почему не могут с большей уверенностью сказать, принадлежит ли голос на всех аудиозаписях одному человеку. Они пришли к выводу, что голос Владимира Ивановича звучит напряженно, местами скрипуче, но без элементов шепота. А голос генерала Бурлаки во время интервью звучит "равномерно вяло, с сильными элементами шепчущего звукообразования и без скрипучести".

Как поясняет эксперт Барри, есть две возможные причины такого различия: либо исследуемые образцы голоса принадлежат разным людям, либо речь по стилистике разительно отличается в зависимости от ситуации. То есть, например, человек привык разговаривать с журналистами в одной манере, а с подчиненными - совсем в другой.

"Найти всю цепочку"

Москва последовательно отрицает свое участие в конфликте на юго-востоке Украины. При этом и рядовые бойцы, и офицеры подразделений ДНР и ЛНР неоднократно говорили о том, что помощь со стороны России, в частности поставки военной техники, оружия и появление в зоне боестолкновений кадровых российских военных, играли решающую роль в успехах армий самопровозглашенных республик.

Объединенная следственная группа, опираясь на фото- и видеосвидетельства, а также показания очевидцев, заключила, что комплекс "Бук", позже сбивший "Боинг" МН17, также прибыл в Донбасс из России. По имеющимся данным, зенитно-ракетная установка проехала через Ростовскую область и перешла российско-украинскую границу в месте, не подконтрольном украинским пограничникам.

Би-би-си направила запрос в Пограничную службу ФСБ России для комментариев и ожидает ответ.

Би-би-си также обратилась к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову с вопросом: "Расследование Би-би-си показало, что одним из ключевых руководителей в работе силовиков в районе российско-украинской границы летом 2014 года был замруководителя погранслужбы ФСБ Андрей Бурлака. Под псевдонимом "Владимир Иванович" он стал фигурантом расследования Объединенной следственной группы. Может ли Кремль прокомментировать эту информацию?" Песков ответил: "Мы не знаем, о чем идет речь".

Следователи говорят, что у них есть информация, указывающая на то, что влияние России распространялось на административные, финансовые и военные вопросы ДНР. При этом в ноябре 2019 года они обратились ко всем возможным свидетелям с просьбой помочь им установить, кто такой "Владимир Иванович", поскольку он мог играть важную роль в конфликте на востоке Украины.

Если генерал Андрей Бурлака и "Владимир Иванович" являются одним и тем же человеком, то Объединенная следственная группа сможет сделать еще один шаг в расследовании всей картины происходившего в Донбассе в июле 2014 года. Суд над четыремя подозреваемыми по делу МН17 должен возобновиться в Нидерландах в июне 2020 года. При этом следствие по делу о крушении МН17 продолжается.

По словам следователей, их задача - "изобличить всю цепочку - от экипажа "Бука" до тех, кто отдавал приказы этому "Буку" отправиться на задание 17 июля 2014 года".