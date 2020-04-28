Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1124 теста на вирус COVID-19, из которых 13 проб, то есть 1,2% показали положительный результат.

Со 2 мая разрешат проводить спортивные тренировки на открытом воздухе, а также откроют музеи под открытым небом и те экспозиции, которые находятся во дворах музеев, об этом сообщается на страничке Юри Ратаса в Facebook.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что стране удалось избежать худшего в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Рано утром во вторник на шоссе Таллинн - Пярну - Икла произошло ДТП с участием фургона и грузовика. Погиб один человек, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Министр сельского хозяйства предложил вместо иностранцев отправить на уборку урожая школьников. На его предложение ответила министр образования и науки Майлис Репс.

Оставшиеся в Эстонии украинцы, у которых заканчивается разрешение на работу, или которые из-за кризиса лишились работы, рвутся на подработку в сельское хозяйство. Уверенность им придает особое разрешение для найма иностранной рабочей сельскохозяйственными предприятиями.

Разведка много раз трубила Трампу об опасности COVID-19. Теперь США на первом месте по заболевшим.

Во время сегодняшней пресс-конференции Майлис Репс сообщила, что учителям-предметникам разрешено не ставить годовую оценку цифрой.

Цена возникновения коллективного иммунитета в виде человеческих жизней и косвенного влияния, по нынешним прогнозам, все еще слишком высока, пишет старший научный сотрудник Института химической и биологической физики Марио Кадастик в Postimees.

Жуткий случай имел место в столичном районе Пыхья-Таллинн. Как сообщили в МуПо, хозяин собаки похоронил питомца в спортивной сумке на детской площадке.

Для разрешения конфликта в Донбассе Западу следует начать с Россией новый диалог о безопасности в Европе и пересмотреть политику санкций, считает брюссельская Международная кризисная группа.

Американские ученые сравнили пробы, взятые у пациентов с Covid-19 из носоглотки, и слюны и пришли к выводу, что в случае слюны чувствительность и стабильность определения SARS-CoV-2 намного выше на протяжении всего течения болезни, пишут ученые-медики Тартуского университета.