Путаница c учебными поездками ставит автошколы в неравное положение

Поскольку уроки вождения под руководством инструктора - частного лица возможны, глава автошколы рекомендует разрешить их и в автошколах, пусть и с использованием защитных средств, пишет Postimees.
Глава автошколы Autosõit Индрек Мадар, обратился к главе чрезвычайной ситуации, министру образования и науки, министру экономики и инфраструктуры и руководителю группы планирования с заявлением, в котором предлагается ослабить ограничения на обучение вождению при чрезвычайном положении.
В правительственной программе смягчения ограничений упоминается возможность проведения уроков вождения, но конкретной даты нет. В то же время многие учащиеся автошкол не закончили обучение на водительские права из-за запрета на вождение. Однако, насколько известно Мадару, в настоящее время уроки вождения все-таки проводятся, и он считает, что, исходя из принципа равного обращения, учебные поездки также можно было бы разрешить и в автошколах.
«Ходят слухи, что ходатайства на выдачу специальных разрешений на обучение вождению с использованием самодельных средств защиты подавались в Министерство образования и науки, в Министерство экономики и коммуникаций, а также в Департамент шоссейных дорог», - говорится в обращении главы Autosõit OÜ.
Мадар обращает внимание на то, что разные автошколы по-разному интерпретируют регулирующее обучение вождению распоряжение, которое позволяет проводить обучение с помощью средств, позволяющих сохранять дистанцию, таких как прозрачные перегородки в транспортных средствах.
"Кроме того, несколько инструкторов по вождению продолжают работать в качестве так называемых «наставников», то есть, по сути, происходят аналогичные контактные действия, как и в автошколе. Только логотипы автошколы были удалены с автомобиля», - рассказал Мадар о предусмотренной в Законе о дорожном движении возможности обойти запрет на учебные машины.
Согласно предложению Мадара, обучение вождению могло бы быть разрешено, если и ученик, и учитель носят защитную маску, перчатки и козырек, и учебное транспортное средство дезинфицируется после каждого использования.
Руководитель экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза сказал, что в настоящее время проводятся только экзамены по вождению категории А, то есть водителей мотоциклов, и тяжелой техники Сил обороны. В настоящее время нет экзаменов по вождению для других категорий, включая самую популярную категорию B. «Мы не можем сдавать экзамены, подготовка которых в школах запрещена. Если будут разрешены уроки вождения категории B, мы также откроем экзамены. Мы ждем, сегодня или завтра должна появиться некоторая ясность», - сказал Ванамыйза.