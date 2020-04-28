Путаница c учебными поездками ставит автошколы в неравное положение

Глава автошколы Autosõit Индрек Мадар, обратился к главе чрезвычайной ситуации, министру образования и науки, министру экономики и инфраструктуры и руководителю группы планирования с заявлением, в котором предлагается ослабить ограничения на обучение вождению при чрезвычайном положении.

В правительственной программе смягчения ограничений упоминается возможность проведения уроков вождения, но конкретной даты нет. В то же время многие учащиеся автошкол не закончили обучение на водительские права из-за запрета на вождение. Однако, насколько известно Мадару, в настоящее время уроки вождения все-таки проводятся, и он считает, что, исходя из принципа равного обращения, учебные поездки также можно было бы разрешить и в автошколах.

«Ходят слухи, что ходатайства на выдачу специальных разрешений на обучение вождению с использованием самодельных средств защиты подавались в Министерство образования и науки, в Министерство экономики и коммуникаций, а также в Департамент шоссейных дорог», - говорится в обращении главы Autosõit OÜ.

Мадар обращает внимание на то, что разные автошколы по-разному интерпретируют регулирующее обучение вождению распоряжение, которое позволяет проводить обучение с помощью средств, позволяющих сохранять дистанцию, таких как прозрачные перегородки в транспортных средствах.

"Кроме того, несколько инструкторов по вождению продолжают работать в качестве так называемых «наставников», то есть, по сути, происходят аналогичные контактные действия, как и в автошколе. Только логотипы автошколы были удалены с автомобиля», - рассказал Мадар о предусмотренной в Законе о дорожном движении возможности обойти запрет на учебные машины.

Согласно предложению Мадара, обучение вождению могло бы быть разрешено, если и ученик, и учитель носят защитную маску, перчатки и козырек, и учебное транспортное средство дезинфицируется после каждого использования.