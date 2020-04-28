Партия выбивает членские взносы через инкассо-фирму

Одним из них стал Пауль, который попросил не публиковать в передаче Kuuuurija его настоящее имя. Он получил от фирмы Julianus требование на 100 евро, оплату которых требовали совершить незамедлительно. «Инкассо-фирма отправила мне извещение, что они получили от партии долговое требование. Но не было никаких пояснений», - недоумевает он, поясняя, что не делал членские взносы, т.к. давно не состоит в этой партии и вступил в ряды EKRE.

На сегодняшний день годовой членский взнос зеленых составляет 48 евро. 10 евро должны уплатить безработные или пенсионеры.

«Я, конечно же, оплатил, ведь там угрожают пенями, - говорит Пауль. - Меня больше интересует то, сколько бедных членов партии получили извещения от инкассо-фирмы? По моим последним данным в партии было менее тысячи человек и взнос оплачивали примерно 40 членов».

Как можно брать ежегодно из государственной казны 5 с половиной миллионов евро, которые принадлежат налогоплательщикам, а со своих членов не требовать денег?

Действительно, члены эстонских партий не любят поддерживать их материально. В то же время государство выделяет партиям миллионы евро. Если бы 12 тысяч центристов ежемесячно отчисляли по 10 евро, то все долги партии были бы уже погашены. И еще остались бы деньги. Но по какой-то причине члены партий не хотят платить за свое мировоззрение. Так партии и существуют за счет государственной поддержки, которую достаточно щедро оказывают парламентским партиям.

Катрин Луст начала разбираться в проблеме и выяснила, что долговые требования от фирмы Julianus получили и другие бывшие члены Партии зеленых. Хайве Петерсон также написала Луст, что получила данное требование и стала уточнять, как партия вообще извещает своих членов? Но от них так и не последовало ни слова.

Катрин Луст отправила письмо в инкассо-службу, и глава фирмы Julianus Юлар Маапалу подтвердил, что взыскание долгов - это их повседневный бизнес. И не следует искать что-либо особенное в кейсе зеленых.

Автор передачи спросила у фирмы, а требуют ли через инкассо-службу устранения задолженностей по членским взносам другие партии? Глава Julianus Inkasso Юлар Маапалу ответил на это профессионально и несколько цинично, что они не станут оглашать список своих клиентов.

Генсек "зеленых" Йоонас Лакс признал, что это его идея прибегнуть к помощи знаменитой инкассо-фирмы в эти трудные с экономической точки зрения времена и востребовать долги. «Мы пообщались с бывшими членами нашей партии, которые оставили невыполненными свои обязанности еще с прошлого года. Но несмотря на неоднократные напоминания тем, у кого остались задолженности, мы именно из-за этого и были вынуждены передать дальше дело в руки профессионалов», - сказал он.

Лакс утверждает, что требования были предъявлены только тем лицам, которые по той или иной причине покинули ряды партии. «В отношении наших однопартийцев мы можем заявить, что они послушны в вопросе членских взносов. Среди остальных партий Эстонии мы являемся самой показательной, - подчеркнул он. - И это на протяжении уже длительного времени. В наших рядах 953 человека и подавляющее число платили и платят членские взносы».

Он также прокомментировал тот факт, что парламентские партии ежегодно получают от государства миллионы евро, в то время как их рядовые члены не готовы раскошеливаться за то, чтобы отстаивали их мировоззрение: «Как можно брать ежегодно из государственной казны 5 с половиной миллионов евро, которые принадлежат налогоплательщикам, а со своих членов не требовать денег? Здесь определенно стоит вопрос морали».