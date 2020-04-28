Насущный вопрос: когда отцов начнут пускать в роддома?

Женщины отреагировали на ограничение достаточно горячо, в какой-то момент даже звучал активный призыв завалить роддома письмами и звонками, чтобы блокировать работу важных медицинских учреждений. Пыл молодых матерей слегка охладила информация о том, что в отделения начали поступать роженицы, у которых диагностировали наличие вируса Covid-19.

Заразиться самой и заразить своего новорожденного ребенка не хочет ни одна мать, поэтому призывы атаковать непослушных медиков притихли, хотя разные инстанции, в том числе и редакции СМИ, по-прежнему постоянно спрашивают: так когда же в роддома начнут пускать отцов? Сегодня этот вопрос стал более уместным, поскольку в стране постепенно начали восстанавливать плановое лечение и прием, пациенты могут приходить с сопровождающими, а для безопасности и уверенности разработан план проверки, которую, прежде чем вообще попасть в здание больницы или поликлиники, должен пройти и пациент, и сопровождающий его человек, если таковой требуется.

Rus.Postimees обратился в два самых крупных роддома страны - Пельгулиннаский роддом и Клинику Тартуского университета - с вопросом о том, когда отцов начнут пускать на роды.

Специалист по связям с общественностью Ляэне-Таллиннской центральной больницы, в состав которой входит Пельгулиннаский роддом, Лийза Суба объяснила: «Мы понимаем, что желание прийти в роддом с отцом ребенка или опорным лицом очень велико, но сейчас по-прежнему крайне важно минимизировать контакты, чтобы обеспечить безопасность находящимся в роддоме матерям и малышам, а также работникам больницы».

По словам Суба, на данный момент решено, что семейные роды приостановлены до окончания чрезвычайного положения. «Однако мы постоянно следим за ситуацией с распространением вируса и принимаем решения, исходя из этого», - сказала она.

Как только обстановка изменится и врачи решат, что семейные роды можно возобновить, информация об этом будет опубликована как на сайте Пельгулиннаского роддома, так и в социальной сети Facebook.

Аналогичные правила действуют и в Клинике Тартуского университета. По словам руководителя по связям с общественностью больницы Хелен Каю, это логично, ведь все учреждения подчиняются единым указаниям: «Клиника (и Эстония) при наблюдении за беременностью, оказании родовспоможения и наблюдении за новорожденными, которым грозит опасность заражения, в условиях чрезвычайного положения придерживается инструкции, которая составлена Эстонским обществом гинекологов, Эстонским объединением акушерок, Эстонским обществом детских врачей и Эстонским обществом перинатологии. Она касается и ограничения допуска опорных лиц на роды. Ограничения будут действовать до окончания чрезвычайного положения».