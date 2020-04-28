Для совершения межбанковского именного платежа теперь достаточно номера телефона получателя

Именной платеж по возможности обрабатывается как мгновенный платеж, и деньги в этом случае поступают на счет получателя в течение считанных секунд. «Несмотря на то, что сначала новой удобной услугой совершения платежей смогут воспользоваться клиенты лишь части банков Эстонии, решение открыто для всех банков», - сказал руководитель рабочей группы по расчетам Союза банков Каспар Лоог.

Банки Эстонии вывели на рынок новую услугу в сотрудничестве с Центральным банком Латвии, который безопасно управляет регистром телефонных номеров и банковских счетов клиентов банков Эстонии и Латвии. По словам руководителя платежных услуг Центрального банка Латвии Харийса Озолса, именные платежи, вероятно, так же, как и мгновенные платежи, скоро станут новым стандартом во всей Балтии. «Балтийские страны на всей территории еврозоны были лидерами в сфере инноваций финансовых решений, и мы постараемся продолжать в том же духе. Инновационная структура финансового рынка является для наших предприятий конкурентным преимуществом, которое способствует укреплению экономики в Эстонии и Латвии», - сказал он.

«Услуга межбанковских именных платежей – это важный шаг в развитии новых платежных услуг. Широкая доступность таких быстрых и простых платежей для жителей и предприятий Эстонии существенно упростит ведение финансовых дел», - прокомментировал Каспар Лоог предложение услуги.

Совершающиеся в реальном времени платежи с помощью мобильных телефонов позволяют банкам, присоединившимся к системе, предложить предприятиям сектора финансовых технологий, э-торговли, торговли и предприятиям других секторов новые возможности для развития услуг и совершенствования опыта пользователя клиентов.