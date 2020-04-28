Когда жителям Эстонии вновь позволят выезжать за границу? Комментирует Март Хельме

«Для Эстонии важно, чтобы меры пограничного контроля были смягчены в первую очередь с Латвией, Литвой и Финляндией, - сказал Март Хельме на видеовстрече. - Мы работаем в этом направлении вместе с остальными тремя станами. Отдельная рабочая группа с Финляндией действует уже несколько недель. Вчера мы в правительстве договорились, что начнем также переговоры о формировании рабочей группы между всеми четырьмя странами».

По словам министра внутренних дел, видение Эстонии о прекращении пограничного контроля совпадает с видением Европейской комиссии, согласно которому послабления возможны лишь тогда, когда эпидемиологическая ситуация в приграничных регионах будет примерно одинаковой, а соблюдение дистанции между людьми станет социальной нормой.

«Только тогда, когда у нас будет достаточно данных, что картина здоровья по обе стороны границы одинаковая и она довольна хорошая, мы сможем разрешить людям вновь свободно передвигаться. Здесь следует отдать предпочтение маятниковой миграции с соседними странами, - считает Март Хельме. - Опираясь на опыт Эстонии, могу сказать, что обеспечение ежедневного трансграничного перемещения работников было нелегким делом. В течение всего кризиса Эстония и Латвия держали открытой границу для перемещения работников из дома на работу и обратно, в то же время маятниковая миграция между Эстонией и Финляндией была полностью остановлена».

По словам министра, государства-члены ЕС должны согласовать общие так называемые меры доверия для трансграничного перемещения, которые все страны могли бы соблюдать при открытии своих границ. «Единые меры внесли бы ясность самим странам, а также пассажирам и поставщикам услуг в аэропортах, в портах, в пограничных пунктах и в других местах», - заявил Март Хельме.

Он считает, что мобильное приложение могло бы стать дополнительной мерой для предотвращения распространения коронавируса через границы. «При открытии границ хорошие результаты могут дать соблюдение дистанции между людьми, экспресс-тесты на погранпунктах, ограничение числа пассажиров и ношение масок в общественном транспорте», - добавил Хельме.