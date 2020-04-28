Таллиннцы могут ходатайствовать о дополнительном пособии на частный детсад

«Мы поддерживаем всех детей дошкольного возраста в равном объеме вне зависимости от того, в каком образовательном учреждении они учатся. Отличается лишь порядок получения пособия – если воспитанники муниципальных детских садов освобождаются от платы за место автоматически, то в случае, если ребенок посещает частный детский сад, следует подать ходатайство, - сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. - Эти меры поддержки помогают уменьшить нагрузку на родительский кошелек. Особенно важна поддержка в нынешней ситуации, когда многим урезали зарплату, а в тяжелых случаях люди и вовсе потеряли работу».

Для получения пособия на ребенка, посещающего частный детский сад, следует подать в Таллиннский департамент образования заявление в свободной форме, а также предоставить документ, подтверждающий оплату обучения. О выплате пособия за март и апрель можно ходатайствовать одновременно.

Для получения предусмотренного на время чрезвычайного положения дополнительного пособия на услугу присмотра за ребенком родители не должны подавать отдельное ходатайство. Пособие будет автоматически добавлено к выплате основного возмещения расходов по уходу за ребенком.