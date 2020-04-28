Полезно ⟩ Почему не стоит добавлять в стиральную машину кофе или чай?

Эксперт по стирке Лора Гудман объясняет, может ли добавление черного чая или кофе в стиральную машину повлиять на яркость темной одежды, пишет Kodustiil.
Гудман отмечает, что кофе или черный чай, добавленные в дозатор ополаскивателя, могут дать кратковременный цветовой эффект, но от выцветания это одежду не спасет. Кроме того, эксперт отметила, что уловка может сработать в случае стирки на более старых моделях стиральных машин, но более новые и более мощные могут дать противоположный эффект и испортить одежду в целом. Смесь кофе и воды может оставить на одежде некрасивые и расплывчатые пятна, сказала Гудман изданию apartmenttherapy.com
«Другими словами, оставьте кофе для завтрака, а если желаете освежить цвет одежды, используйте только специально предназначенные для этого средства», - предложила Гудман.