Полезно ⟩ Почему не стоит добавлять в стиральную машину кофе или чай?

Гудман отмечает, что кофе или черный чай, добавленные в дозатор ополаскивателя, могут дать кратковременный цветовой эффект, но от выцветания это одежду не спасет. Кроме того, эксперт отметила, что уловка может сработать в случае стирки на более старых моделях стиральных машин, но более новые и более мощные могут дать противоположный эффект и испортить одежду в целом. Смесь кофе и воды может оставить на одежде некрасивые и расплывчатые пятна, сказала Гудман изданию apartmenttherapy.com