Bolt Food сообщил о расширении, ресторан считает условия фирмы грабительскими

Болт известил о расширении службы доставки продуктов питания на два новых города. В Нарве к платформе Bolt Food присоединятся Selver, McDonald's, Hesburger и Circle K, а в Пярну среди прочих - Selver, Delice, McDonald's, , Pagaripoisid, Mahedik, Duckface и Nikolai Lehtla.

Для ознакомления с услугой Bolt Food поначалу все заказы из близлежащих ресторанов будут доставляться бесплатно. Одновременно Bolt запускает кампанию бесплатной доставки из близлежащих продуктовых магазинов во всех городах, которая продлится до полуночи в воскресенье.

Основатель и глава одного из лучших ресторанов Пярну, ресторана грузинской кухни Kolhethi Андри Арула объявил на прошлой неделе, что переговоры с Bolt зашли в тупик, так как курьерская компания запросила 25 процентов агентского вознаграждения за доставку еды. Арула организует доставку еды на дом своим клиентам бесплатно.

По сообщению Bolt, до воскресенья товары без платы за доставку можно заказать через них в продуктовых магазинах, расположенных на расстоянии до одного километра, во всех городах, где работает Bolt Food в Эстонии. В число продуктовых магазинов входят Selver, Stockmann, Solaris, Coop Maksimarket, Comarket, Delice и Biomarket,.