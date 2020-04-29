Взвейтесь кострами, белые ночи!

Аргументация у министра, представляющего партию EKRE, как и следовало ожидать, незамысловата и бесспорна, как грабли (есть такой сельхозинвентарь). Во-первых, это патриотично, потому что, исходя из стратегических замыслов главы продовольственно-сырьевого ведомства, несовершеннолетнему воинству предстоит не просто занять места в строю борцов за каждый кочан и каждую картофелину, но и не допустить в этот строй иностранную рабсилу, которая так и норовит вытеснить на обочину жизни местных тружеников. А на фронте, сами понимаете, каждый чужеземец – это скрытый, а то и вполне явный враг.

Во-вторых, это очень полезно для растущих организмов. Физическая активность, да к тому же на свежем воздухе, как ничто иное благотворно сказывается на общем развитии подрастающего поколения.

В то же время, туманно поясняет Аллер, «работа в поле не освобождает школьников от посещения уроков, но при желании всегда можно найти компромисс». Про студентов, которые тоже фигурируют в перечне достойной альтернативы гастарбайтерам, министр в своём постскриптуме не упоминает. Наверное, их работа в поле от посещения лекций и семинаров освобождает…

А хорошо ли забытое?

Отчасти символично, что о привлечении подростков к сельхозработам министр заговорил именно сейчас, примерно посередине между двумя датами. Первая недавно прошла: 150-летие со дня рождения вождя мирового пролетариата В.И. Ленина (22 апреля); вторая, не такая круглая, но по-своему тоже знаменательная – 98-я годовщина создания Всесоюзной пионерской организации имени того самого вождя – еще предстоит (19 мая). Активное участие в ежегодных битвах за каждый колосок – вполне в духе советской пионерии. Не это ли имел в виду Арво Аллер, говоря, что «Всё новое – это хорошо забытое старое»?

Правда, он оговаривается: «Я, конечно, не хотел сказать, что мы пойдем [в сельское хозяйство] в порядке шефства». Но оговорка – явно по Фрейду: раз открещивается, значит, есть от чего. Да еще, тоже вряд ли случайное, упоминание в этой же связи, хоть и тоже с отрицательной частицей «не», про какие-то отряды. Ну, явно здесь порезвился беспокойный старик Зигмунд.