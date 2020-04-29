Взвейтесь кострами, белые ночи!

Эта бодрая маршевая мелодия всплывает в памяти при ознакомлении с инициативой министра сельской жизни Арво Аллера – укрепить передовую линию битвы за урожай школьниками и студентами из близлежащих городов и весей.
Аргументация у министра, представляющего партию EKRE, как и следовало ожидать, незамысловата и бесспорна, как грабли (есть такой сельхозинвентарь). Во-первых, это патриотично, потому что, исходя из стратегических замыслов главы продовольственно-сырьевого ведомства, несовершеннолетнему воинству предстоит не просто занять места в строю борцов за каждый кочан и каждую картофелину, но и не допустить в этот строй иностранную рабсилу, которая так и норовит вытеснить на обочину жизни местных тружеников. А на фронте, сами понимаете, каждый чужеземец – это скрытый, а то и вполне явный враг.
Во-вторых, это очень полезно для растущих организмов. Физическая активность, да к тому же на свежем воздухе, как ничто иное благотворно сказывается на общем развитии подрастающего поколения.
В то же время, туманно поясняет Аллер, «работа в поле не освобождает школьников от посещения уроков, но при желании всегда можно найти компромисс». Про студентов, которые тоже фигурируют в перечне достойной альтернативы гастарбайтерам, министр в своём постскриптуме не упоминает. Наверное, их работа в поле от посещения лекций и семинаров освобождает…
А хорошо ли забытое?
Отчасти символично, что о привлечении подростков к сельхозработам министр заговорил именно сейчас, примерно посередине между двумя датами. Первая недавно прошла: 150-летие со дня рождения вождя мирового пролетариата В.И. Ленина (22 апреля); вторая, не такая круглая, но по-своему тоже знаменательная – 98-я годовщина создания Всесоюзной пионерской организации имени того самого вождя – еще предстоит (19 мая). Активное участие в ежегодных битвах за каждый колосок – вполне в духе советской пионерии. Не это ли имел в виду Арво Аллер, говоря, что «Всё новое – это хорошо забытое старое»?
Правда, он оговаривается: «Я, конечно, не хотел сказать, что мы пойдем [в сельское хозяйство] в порядке шефства». Но оговорка – явно по Фрейду: раз открещивается, значит, есть от чего. Да еще, тоже вряд ли случайное, упоминание в этой же связи, хоть и тоже с отрицательной частицей «не», про какие-то отряды. Ну, явно здесь порезвился беспокойный старик Зигмунд.
В общем-то, у независимой Эстонии есть и собственный опыт работы летних школьных дружин. Но они формировались совсем при других условиях и совсем по другим принципам. Да и цели у них, если на то пошло, тоже другие. Дружины предлагают тинейджерам заработать карманные деньги, узнать их цену, приобщившись к труду, а заодно приобрести новых товарищей. Тогда как проект Аллера – это, по сути, подростковые заградотряды против иностранных рабочих, что предполагает совсем другие нагрузки и объемы выполняемых работ. Опять-таки не случайно министр делает главный акцент на пользе физической активности. Мы же все помним, как полезно было физически, в поте лица, потрудиться на полях и фермах представителям китайской интеллигенции в годы культурной революции…
К тому же всё это – под знаменами борьбы с гибельными для экономики последствиями коронакризиса. Просто как всё гениальное.
O sancta simplicitas!
Партия, которую сельхозминистр столь успешно представляет в правительстве, вообще отличается своим творческим, и в то же время лишенным какой бы то ни было зауми, подходом к решению любых проблем. Еще на первом этапе пандемии Covid-19, помнится, лидер консервант-народников предложил не создавать панику и лечиться простыми народными средствами. Гусиным жиром, например… ну, можно еще теплые носки и горчичник на грудь.
Уверен, что если бы Март Хельме был номинальным главой правительства, то проблема коронавируса у нас была бы давным-давно решена.
Как решена она, скажем, в Белоруссии, где батька Лукашенко, беседуя с тележурналистами во Дворце спорта (где он самолично изволил играть в свой любимый хоккей), демократично пошутил: «Разве вы видите, чтобы где-то тут летал этот вирус? А народу-то здесь смотрите как много! Так что никакой вирус нам не страшен!».
А власти Туркмении пошли еще дальше, вообще запретив употребление в СМИ слова «коронавирус» и ношение защитных масок, тем самым убедительно доказав всему миру, что вся эта суета с пандемией – блеф и фейк. Как шутят в компетентных органах, нет тела – нет дела…
Но поскольку пока таких полномочий у EKRE и ее лидеров нет, то приходится изыскивать простые решения в частностях. Ну, вопрос о судьбе урожая, считай, уже с повестки дня снят. Что там на очереди? Поднимать из руин послекризисную экономику? Нет ничего проще! В Китае еще совсем недавно по приказу Великого Кормчего каждая семья была обязана построить у себя во дворе небольшую доменную печь и плавить чугун и сталь во славу КПК и бессмертного товарища Мао. И видите, каких высот достигла Поднебесная!
А что мешает каждому жителю Эстонии воздвигнуть на своем (или соседском) хуторе маленькую электростанцию? Или, скажем, мазутную фабрику… Благо, сланцев еще до фига осталось. Тут вам, попутно, и решение проблем Ида-Вирумаа, и безработицы, и вообще всех проблем скопом. Да мы своим сверхдёшевым электричеством всю Европу будем снабжать. Нам еще, по меткому выражению российского премьера-златоуста, наши потомки завидовать станут.
Не боись, прорвемся!