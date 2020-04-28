Не убить ли нам старушку?

Рыдать в ванную

Оно, конечно, обидно было жить стадом, ходить строем и петь хором. И послушно исполнять волю Большого Брата, тем более, что он даже не родной. С тех пор, как одну шестую часть суши в этом смысле попустило, быть личностью стало можно и модно. Индивидуальности расцвели на каждом шагу пышным махровым цветом. Это очень хорошо, прекрасно и восхитительно. Но пока каждый из нас не купил себе по необитаемому острову (я присмотрела было – из-под носа увели), все равно живем вместе и лучше договариваться.

Трудно, навыка нет, научиться времени было мало, а из закрытой страны ни к маме в истерике не сбежишь, ни даже рыдать в ванную не запрешься. Поэтому, хочешь – не хочешь, продолжаем жить вместе в сравнительно замкнутом пространстве. Значит, лучше думать и заботиться не только о себе, но и друг о друге.

Сердце воли просит?

Можно, конечно, независимо орать «Нету вируса!». Кстати, вы в курсе, что модераторы YouTube, например, приравнивают такие вопли к отрицанию Холокоста? Потому что и в том, и в другом случае речь идет о человеческих жизнях. И желание отдельного индивидуума порезвиться на свежей травке в компании подобных ему отрицателей может приумножить число носителей вируса, а значит, его распространителей.

И все понятно, «сердце воли просит», и так хочется послать все к чертовой матери и реализовать свой индивидуальный порыв свободной личности. Но тут есть два соображения. Первое: ваш работодатель свободной личностью является только дома на диване. А в служебном смысле он будет выполнять предписания сверху. Закон есть закон. И он не откроет для вас фабрику, ресторан или контору, потому что лично вам надоело сидеть дома и вдали от таких же ярких, но скучающих индивидуальностей. А если вы сами себе работодатель, то прекрасно знаете, чем рискуете.

Можно, конечно, независимо орать «Нету вируса!». Кстати, вы в курсе, что модераторы YouTube, например, приравнивают такие вопли к отрицанию Холокоста?

Второе: размышления одной знакомой дамы на тему «Готова ли я убить старушку?». Нет, ее фамилия не Раскольникова и топор она под полой не прячет. Но однажды она просто села и подумала не только о себе. А о том, что последствия ее легкомыслия – в сложившихся обстоятельствах – могут быть самыми фатальными. Смертельными для кого-то из незнакомых ей людей.

И решила, что не готова она брать на себя даже умозрительную ответственность за то, что может невольно наградить вирусом старушку (кстати, «группа риска» сильно помолодела, вирус косит все больше людей 45–55 лет), ребенка-астматика, беременную женщину или цветущего мачо с диабетом.

Один за всех и все за одного