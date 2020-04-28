Посол России – к ветеранам: не рискуйте лишний раз своим здоровьем!

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Фрагмент беседы:

– Приближается 9 мая. Планируются ли официальные мероприятия в Таллинне, торжественное возложение венков и цветов к памятнику?

– Впереди – 9 мая, 75-я годовщина победы советского народа в Великой Отечественной войне. На программу майских дней, действительно, наложила свой отпечаток ситуация с коронавирусом. По этой причине традиционные мероприятия, проходившие в прошлые годы и намечавшиеся к проведению в этом году, носящие особый юбилейный характер, переносятся на более поздний срок. Такова реальная ситуация на сегодня.

– Тем самым вы надеетесь избежать массовых скоплений людей и столпотворения у памятника?

– Совершенно верно! Речь идет, в том числе, и о внимании к ветеранам. Они не должны рисковать лишний раз своим здоровьем. При всем понимании важности для них именно этой даты, все же не стоит рисковать!

Только что к ветеранам обратился с просьбой один из организаторов Бессмертного полка в России, известнейший артист Василий Лановой. Он призывает ветеранов остаться дома, не подвергать ненужному риску свое здоровье.

Он также заверил, что мы еще вместе отметим эту годовщину, но несколько позже.

– Эта просьба в полной мере относится и к ветеранам в Эстонии?

– Разумеется! Мы тоже исходим из того, что здоровье людей – это бесценный дар, и рисковать им в нынешних обстоятельствах ни в коем случае не стоит.

– Как вы прокомментируете решение о переносе празднования 75-летия в России? Это ведь касается таких знаковых мероприятий, как Парад победы, шествие Бессмертного полка…

– Это воспринято с пониманием. Крайне важно не подвергать ненужному риску здоровье не только ветеранов, но и всех тех, кто хотел бы в эти дни выйти на улицу, чтобы достойно отметить этот большой юбилей в нашей истории.

– Куда бы вы посоветовали направить активность волонтерам? Возможно, акции в поддержку ветеранов – это то, что сейчас им нужно больше всего?

– Такая работа ведется. Хорошо известно, что делают волонтеры, помогая ветеранам по различным направлениям. Это и оказание помощи на дому, и покупка для них продуктов питания. Можно только приветствовать такие акции, поскольку сейчас это уже стало устоявшейся практикой во многих странах, в том числе и в Эстонии.

– Посольство РФ уже более месяца занимается за свой счет реставрацией Бронзового солдата. Что именно сделано? Сколько это стоило? Когда состоится передача объекта посольству?

– Не скрою, это было давним желанием, в том числе и с моей стороны, выйти на реализацию работ по приведению в порядок памятника Воину-освободителю. Я рад, что такая работа началась.

30 апреля состоится церемония завершения первого этапа реставрации. Приведен в порядок сам монумент, но предстоит еще немало работ. Будут приводиться в порядок все надгробные плиты, а их на Военном кладбище в Таллинне – более тысячи. Они тоже требуют основательного ремонта.

Важный этап – завершение работы над самим монументом, но еще предстоят достаточно большие работы.

Сейчас на надгробных плитах затерты имена и фамилии погибших красноармейцев, сами плиты нуждаются в ремонте. Всё это будет отреставрировано весьма качественно и добросовестно.

– Во сколько обойдутся российской стороне реставрационные работы?

– Деньги, конечно, играют важную роль в нашей жизни, но...

Работы еще не закончены, подсчитывать расходы мы будем позже. Это как раз тот случай, ради которого денег не жалко.

Это отчасти и наше понимание своего долга перед поколением героев и победителей, благодаря которым мы можем сегодня жить спокойно и без тревоги за свое будущее.