В карантине едим дома: Андрей Коробейник запекает лосося в крайне необычном месте

На своей страничке в Facebooki Коробейник пишет, что его любимое место для приготовления лосося - посудомоечная машина! По его словам, приготовленный таким образом стейк имеет самое что ни на есть ресторанное качество! Рецепт Коробейника прост.

Для приготовления запеченного лосося вам понадобится порционный стейк из благородной рыбы, соль и алюминиевая фольга.

Рыбу нужно щедро посолить и надежно завернуть в фольгу. «Оборачиваем в два слоя фольги. Внимательно оборачиваем, посудомоечная машина ошибок не прощает. Кладем спеленутого лосося на верхнюю полку и включаем какую-нибудь короткую программу. В моем случае - 30 минут на 60 градусов, хватило с запасом», - пишет политик.