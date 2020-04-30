Вместе невозможно и врозь никак

Сколько стоит удобство?

Коронавирус с прошлого года старается, чтобы мы все как один дружно объединились и... держались подальше друг от друга, соблюдая нехитрые правила. Но мы упорствуем, так как уже научились иметь собственное мнение и уважать свою индивидуальность. Что само по себе здорово, но идеально работает только на необитаемом острове. В семье чуть сложнее. В масштабах страны речь уже идет о кризисном ущемлении некоторых свобод.

Вот грянула эпидемия, и сразу обозначились две категории людей. Те, кто принимается решать проблему, и те, кто начинает искать виноватого. Хорошо компетентным специалистам и убежденным фанатикам. Они точно знают, как обстоят дела. Особенно фанатики – у них всегда есть на кого кивнуть: масоны, американцы, зеленые человечки, летучие мыши. Конечно, и мировое правительство! Тайное сборище воротил, акул, толстосумов, которые договорились всех нас превратить в рабов и ободрать как липку.

Ну, допустим. А если они смогли договориться, может, и нам попробовать? Если нашли общий язык десять (сто? сколько их там?) бесчеловечных, амбициозных, алчных эгоистов, то нам-то сам бог велел. Мы хорошие и нас больше. Если они смогли объединить свои мозги, ресурсы и опыт и легко управляют семью миллиардами людей разных рас, национальностей, менталитетов и вероисповеданий, значит, у нас все-таки есть что-то общее. Может, мы сами его поищем и найдем?

Или просто свалим на них все свои проблемы? А что? Удобно! И делать ничего не надо: обстоятельства непреодолимой силы. Только есть один нюанс: удобство – штука дорогая, расплачиваться обычно приходится без скидок, с накрутками. И связь между сиюминутным удобством и его катастрофическими последствиями не всегда очевидна. Ах, да, я и забыла: именно на этот случай у нас есть теория мирового заговора.

Других-то нет!

Бывают еще две категории «государственников»: «я плачу налоги – государство обязано» и «государство – это я». Оно всем нам обязано, да, но беда в том, что государство – тоже люди. Самые обыкновенные, иногда не слишком умные, иногда не очень честные, тоже могут растеряться и запаниковать в трудную минуту. Никто сейчас не может принимать решения спонтанно, но кому-то приходится. А потом еще и отвечать за них. Между тем, стрессы, страхи, ошибки, неведение никто не отменял – ни для нас с вами, ни для государства, это всего лишь люди, не лучше и не хуже нас с вами. Такие же. Других-то нет!