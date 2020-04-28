Неожиданный поворот: житель Нарвы вытащил пистолет, когда его жену нечаянно задели и не извинились

19 апреля в 23:00 у магазина на проспекте Кангеласте в Нарве 38-летний мужчина направил в сторону 21-летнего парня пневматический пистолет и стал грозиться убить его.

Ведущий следователь Нарвского отдела полиции Татьяна Пресс рассказала, что полиция получила вызов от охранника магазина, который сообщил, что у торговой точки бегает мужчина с оружием в руках и угрожает кому-то.

«Полиция отреагировала на вызов усиленным составом и задержала размахивавшего пневматическим оружием мужчину, которого доставили в отделение полиции. Никто не пострадал, - сказала Пресс. - Выяснилось, что конфликт между двумя мужчинами начался у входа в магазин, в результате 38-летний мужчина достал пневматическое оружие и сталь угрожать молодому человеку убийством».

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Вероники Лаур, обвиняемый объяснил свое поведение тем, что парень нечаянно задел жену обвиняемого и не извинился.

«К сожалению, многие не умеют решать конфликтные ситуации без физической силы. Насилию нет оправдания и оно не может быть способом решения конфликтов», - добавила прокурор Лаур. Капитан полиции Татьяна Пресс добавила, что подозреваемый и ранее наказывался за применение насилия и угрозы.

«Размахивать на улице любым похожим на оружие предметом недопустимо. Решить конфликт таким образом, тем более, угрожая кому-то, невозможно. К счастью, в этом происшествии никто не пострадал. Но полиция относится ко всем случаям с применением оружия или похожих на оружие предметов очень серьезно, - сказала она. - Полиция благодарит охранника магазина, который быстро вызвал полицию, а также передал детальное описание внешности подозреваемого, что помогло быстро его задержать».