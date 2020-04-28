Российский футболист раскритиковал Путина и похвалил эстонскую полицию. Клуб наказал игрока

Что же такого наговорил Фролов?

Вратарь сказал, что не боится коронавируса: ведет активный образ жизни и не ощущает на себе последствий эпидемии. И вообще считает все действия власти по борьбе с вирусом непоследовательными:

"В церковь ходить можно, в армии все можно, а в лес выйти одному погулять – нельзя. В метро можно ездить, а на своем личном автомобиле одному – нельзя. Где логика?"

При этом Фролов сказал, что знает: в Москве некоторые заведения работают «для своих, для власть имущих».

"Мы видим, как работает наша полиция. Заламывают руки и увозят. Либо по щщам надают. Понятно, что люди сидят на карантине, нервы у всех на пределе, но можно же все сделать более спокойно. Но власти этого не нужно", - сказал голкипер.

«Я общался со знакомым из Эстонии, он говорит, что полиция просто ходит, но никаких штрафов нет. Если люди собираются, полицейские вежливо просят разойтись», — приводит слова Фролова РБК.

Вратарь «Крыльев» считает, что помощи от государства ждать не стоит – простые люди сейчас не нужны. "На народ им наплевать – нужны как рабы, как рабочая сила".

В интервью досталось даже Владимиру Путину: "То, что говорит президент по телевизору, – это все пустословие. Реальных дел никаких нет".

«Крылья Советов» очень занервничали. И не просто занервничали, а публично объявили, что оштрафуют игрока. Формально – за несогласованное интервью. Но в сообщении клуба делается акцент на другое – на то, что «Крылья» не согласны с Фроловым и поддерживают политику местного и высшего руководства.