Собираетесь к стоматологу во время эпидемии? Готовьтесь положить зубы на полку!

Согласно инструкции, стоматология, подразумевающая очень близкий контакт врача и пациента, требует соблюдения строжайших профилактических мер. Все прибывшие пациенты обязаны пройти предварительную проверку. Ничего особенного в ней нет, внешне все очень похоже на те проверки, которые должны пройти посетители всех медицинских учреждений. Разница заключается в том, что стоматология в большей степени вынесена за рамки финансирования со стороны Больничной кассы. А значит, за все, или почти все, нужно платить самим пациентам.

В редакцию Rus.Postimees обратилась читательница, которая в числе первых счастливчиков попала с ребенком на прием ортодонта. «Меня ждал неприятный сюрприз, который вызвал бурю негодования», - рассказала она. До того как попасть в кабинет врача, ей предложили заполнить анкету, выдали маски, антисептик для рук и измерили температуру. «Каково же было мое удивление, когда я получила счет, в котором кроме платы за лечение, имелась графа: плата за визит COVID-19 - 22.50 евро».

Мать негодует: «То есть получается, просто за то, что нам только измерили температуру и предоставили маски, с клиентов берут плату, учитывая, что никаких тестов и анализов не брали. Очень хороший бизнес и заработок для частных клиник, где услуги и так, мягко говоря, недешевые. По некоторой информации, еще только решается, из какого кармана будут оплачиваться убытки таких учреждений во время кризиса, но, получается, снова тянут с простого народа».

Руководитель пресс-службы Больничной кассы Вивика Тамра, изучив предоставленный редакцией счет за проверку на Covid-19, объяснила, что он выставлен за средства индивидуальной защиты: «Во время коронавируса зубной врач может тратить на средства индивидуальной защиты от 20 до 41 евро на одного пациента. Точные расходы зависят от клиники и от того, сколько работников нуждаются в средствах защиты во время оказания услуги».

Тамра объяснила, если стоматологическая клиника является партнером Больничной кассы (а ими являются не все), то расходы на средства защиты оплачивает касса, и требовать оплату с пациента запрещается: «Мы оплачиваем средства индивидуальной защиты при лечении зубов детей, также Больничная касса финансирует услуги ортодонтов, неотложную помощь, лечение зубов людям с ограниченными возможностями, а также в случае приема с компенсацией за лечение зубов».

Если же услуга была платной или клиника не является договорным партнером Больничной кассы, средства индивидуальной защиты во время чрезвычайного положения оплачивает пациент: «В данном случае пациент и получал платную услугу ортодонта. В случае плановой услуги пациент оплачивает все связанные с лечение действия на основании прейскуранта медицинского учреждения, в том числе, средства индивидуальной защиты, за которые был выставлен отдельный счет».