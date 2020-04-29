Собираетесь к стоматологу во время эпидемии? Готовьтесь положить зубы на полку!
Смягчение ограничений и постепенное восстановление планового лечения коснулось и стоматологических клиник. Теперь попасть к зубному врачу может каждый… если у него есть лишние деньги.
Согласно инструкции, стоматология, подразумевающая очень близкий контакт врача и пациента, требует соблюдения строжайших профилактических мер. Все прибывшие пациенты обязаны пройти предварительную проверку. Ничего особенного в ней нет, внешне все очень похоже на те проверки, которые должны пройти посетители всех медицинских учреждений. Разница заключается в том, что стоматология в большей степени вынесена за рамки финансирования со стороны Больничной кассы. А значит, за все, или почти все, нужно платить самим пациентам.
В редакцию Rus.Postimees обратилась читательница, которая в числе первых счастливчиков попала с ребенком на прием ортодонта. «Меня ждал неприятный сюрприз, который вызвал бурю негодования», - рассказала она. До того как попасть в кабинет врача, ей предложили заполнить анкету, выдали маски, антисептик для рук и измерили температуру. «Каково же было мое удивление, когда я получила счет, в котором кроме платы за лечение, имелась графа: плата за визит COVID-19 - 22.50 евро».
Мать негодует: «То есть получается, просто за то, что нам только измерили температуру и предоставили маски, с клиентов берут плату, учитывая, что никаких тестов и анализов не брали. Очень хороший бизнес и заработок для частных клиник, где услуги и так, мягко говоря, недешевые. По некоторой информации, еще только решается, из какого кармана будут оплачиваться убытки таких учреждений во время кризиса, но, получается, снова тянут с простого народа».
Руководитель пресс-службы Больничной кассы Вивика Тамра, изучив предоставленный редакцией счет за проверку на Covid-19, объяснила, что он выставлен за средства индивидуальной защиты: «Во время коронавируса зубной врач может тратить на средства индивидуальной защиты от 20 до 41 евро на одного пациента. Точные расходы зависят от клиники и от того, сколько работников нуждаются в средствах защиты во время оказания услуги».
Тамра объяснила, если стоматологическая клиника является партнером Больничной кассы (а ими являются не все), то расходы на средства защиты оплачивает касса, и требовать оплату с пациента запрещается: «Мы оплачиваем средства индивидуальной защиты при лечении зубов детей, также Больничная касса финансирует услуги ортодонтов, неотложную помощь, лечение зубов людям с ограниченными возможностями, а также в случае приема с компенсацией за лечение зубов».
Если же услуга была платной или клиника не является договорным партнером Больничной кассы, средства индивидуальной защиты во время чрезвычайного положения оплачивает пациент: «В данном случае пациент и получал платную услугу ортодонта. В случае плановой услуги пациент оплачивает все связанные с лечение действия на основании прейскуранта медицинского учреждения, в том числе, средства индивидуальной защиты, за которые был выставлен отдельный счет».
Тамра также уточнила, что в число средств индивидуальной защиты во время чрезвычайного положения входят, например, защитный костюм, маска-респиратор, операционная шапочка, визир, одноразовые очки, перчатки, пластиковые тапочки и дезинфицирующие средства. Такие средства должны быть на враче, медсестре или ассистенте, а также на остальных работниках клиники, например, администраторе».
Подчеркнем еще раз, клиники могут выставить счет в размере от 20 до 41 евро. 22,50 евро, которые пришлось заплатить нашей читательнице, - это практически минимум. И тут хочется возликовать, что во время чрезвычайного положения пациенту не нужно покупать сверла для бормашин, необходимые для работы крючки и плевательницу, поскольку все, что вышло изо рта пациента в период распространения Covid-19 несет угрозу заражения и должно либо использоваться индивидуально, либо очень тщательно дезинфицироваться.
Инструкция для посещения стоматолога:
- Если человек нуждается в лечении зубов, он должен сначала связаться со своим стоматологом и спросить, проводит ли он сейчас прием.
- Список договорных партнеров Больничной кассы, которые оказывают стоматологические услуги, можно найти здесь.
- Ежедневно по всей Эстонии работают дежурные клиники, которые должны оказывать бесплатную неотложную помощь для всех нуждающихся. Здесь вы можете найти информацию о договорных партнерах Больничной кассы, которые оказывают неотложную стоматологическую помощь во время чрезвычайного положения.
- При посещении стоматолога человек должен быть здоров и не иметь симптомов вирусного заболевания. Также человек должен быть уверен, что у него не было никаких контактов с кем-либо, зараженным коронавирусом.
- Как правило, до проведения стоматологических процедур пациент не проходит тестирование на COVID-19. В исключительных случаях врач может посчитать необходимым проведение предварительного теста перед визитом.
- Тест на коронавирус должен быть проведен не позднее, чем за 48 часов до визита, и направление на тест выдает врач, проводящий лечение.
- Во время приема необходимо соблюдать строгие инструкции по технике безопасности и использовать средства индивидуальной защиты.
- В случае договорных партнеров Больничной кассы средства индивидуальной защиты оплачиваются Больничной кассой. В случае платных услуг и в случае стоматологических кабинетов, у которых нет договора с Больничной кассой, пациент сам оплачивает расходы на средства индивидуальной защиты.
- Если стоматолог носит соответствующую защитную одежду, то пациенту не нужно заранее делать тест на коронавирус.
- До прихода пациента на прием стоматологическая клиника обеспечивает его инструкциями о том, как войти в клинику, чтобы обеспечить как дезинфекцию, так и отсутствие контакта с другими пациентами или при необходимости дистанцию в два метра от других людей в помещениях для ожидания.
- Людям, подверженным риску в связи с возрастом или хроническим заболеванием, рекомендуется отложить лечение зубов до окончания чрезвычайного положения.