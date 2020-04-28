Галерея ⟩ Открытие магазина Selver в условиях чрезвычайного положения прошло без особого ажиотажа

Сегодня в полдень без особой помпы - как и полагается при чрезвычайном положении - заново открылся после длившегося с середины марта ремонта пярнуский Suurejõe Selver, пишет Pärnu Postimees.
По словам менеджера магазина Иты Сепп, покупатели без труда нашли путь в свой магазин, и уже в день открытия посетителей было не меньше, чем в обычный день.
В только что открывшемся магазине был сделан ряд нововведений, самым крупным из которых является создание пункта выдачи товаров интернет-магазина. До сих пор вся зона обслуживания e-Selver снабжалась одним укомплектовочным складом в Таллинне, откуда заказы т доставлялись и в летнюю столицу.
«Для жителей Пярну и всех других зон обслуживания e-Selver это означает окончание очередей в электронном магазине», - подтвердила член правления Selver Кристи Ломп.
Заведующая магазином признала, что на пике очереди интернет-магазина достигали десяти дней, что не должно повториться. «Прямо сейчас ситуация такова, если вы сделаете заказ утром, вы получите товар в тот же день», - пообещала Сепп.