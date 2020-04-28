Галерея ⟩ Открытие магазина Selver в условиях чрезвычайного положения прошло без особого ажиотажа

По словам менеджера магазина Иты Сепп, покупатели без труда нашли путь в свой магазин, и уже в день открытия посетителей было не меньше, чем в обычный день.

В только что открывшемся магазине был сделан ряд нововведений, самым крупным из которых является создание пункта выдачи товаров интернет-магазина. До сих пор вся зона обслуживания e-Selver снабжалась одним укомплектовочным складом в Таллинне, откуда заказы т доставлялись и в летнюю столицу.

«Для жителей Пярну и всех других зон обслуживания e-Selver это означает окончание очередей в электронном магазине», - подтвердила член правления Selver Кристи Ломп.