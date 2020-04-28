У продавцов топлива начинается летний сезон. Но автомобилистам радоваться рано

Снижение акцизов на дизельное топливо также вступит в силу в пятницу, что должно снизить цены как минимум на 14,5 цента за литр, но точную цену к пятнице продавцы топлива не указали

Руководитель по закупкам топлива и логистике Olerex Антон Шафростин сказал, что из-за сокращения потребления бензина в Европе Европейская комиссия решила, что государства-члены могут продавать зимний бензин на два месяца дольше, чем обычно, то есть до конца июля. Однако в Эстонии продавцы топлива не будут внесут никаких изменений и начнут продавать летний бензин этой весной также с 1 мая.

В связи с постановлением министра окружающей среды от 2016 года летний бензин должен быть доступен на автозаправочных станциях в Эстонии 1 мая, но далеко не все довольны этой директивой.

Председатель правления Alexa Айво Адамсон сказал, что, хотя Alexela уже перешла на предложение летнего моторного топлива (зимний бензин на терминалах Alexela полностью исчерпан), Эстония является единственной страной ЕС с холодным климатом, где на летнее топливо переходят в начале мая в соответствии с государственной директивой. Например, в Латвии, Литве, Финляндии, Швеции и Дании бензин продается с зимы до конца мая. Проблема в том, что летний бензин для продавцов топлива, дороже чем зимний, и, по словам Адамсона, литовские и финские заводы вынуждены производить летний бензин для Эстонии дополнительно.

«Здесь также следует отметить, что у нас в Эстонии часто бывало так, что на Иванов день температура воздуха была на уровне Рождества», - сказал Адамсон.

По словам руководителя отдела ценообразования на моторное топливо Circle К Индрека Сасси, бензины с летним давлением пара (46-70 килопаскалей) поступают на нефтеперерабатывающие заводы, которые традиционно cнабжают Эстонию, с середины марта. По опыту Сircle К, утверждения о том, что существуют трудности с получением летнего бензина, не соответствуют действительности. Сасси добавил, что сегодня на большинстве станций компания Circle K перешла на летний автомобильный бензин, а сегодня-завтра будут осуществлены последние поставки на станции, так что к пятнице в продаже будет уже только летний бензин.

1 мая правительство введет в действие снижение акциза на дизельное топливо, согласно которому новая ставка акциза составит 372 евро за 1000 литров, что на 14,5 цента за литр ниже, чем раньше.

Тем не менее, Диана Вейгель, менеджер по маркетингу Circle K, сказала, что новые розничные цены предсказать невозможно. «В результате изменения акцизного сбора розничная цена дизельного топлива должна упасть на 14,5 цента по сравнению с нынешней розничной ценой на АЗС. Поскольку цены на моторное топливо зависят не только от акцизного сбора, но и от себестоимости продукта (как ископаемого, так и биотоплива) и конкурентной ситуации, мы не считаем сегодня возможным оценить их возможное влияние на розничную цену в пятницу», - пояснила Вейгель.