Оптимистично! Южноевропейская страна рассчитывает открыть летний туристический сезон 1 июля

"Я настроена оптимистично. Мы планируем начать подготовку к летнему туристическому сезону 15 июня, а открыть его 1 июля. Эти планы мы обсудим с представителями отрасли", - цитирует министра портал Segabn.

Она подчеркнула, что для правительства и бизнеса особенно важно объединить усилия в условиях такого кризиса и призвала болгарских туристов отдыхать в своей стране. "Я думаю, что сейчас самое время помочь нашей стране, выбрав для отдыха этим летом Болгарию. Нам всем нужно заново открыть прекрасные места для туризма в нашей стране, это поможет быстрее выйти из кризиса", - сказала Ангелкова.

По ее словам, оперативному штабу по борьбе с коронавирусом и министерству здравоохранения представлено несколько сценариев поэтапного ослабления ограничений для работы гостиниц, ресторанов и курортов. Один из них предусматривает сначала открытие только уличных террас ресторанов и небольших отелей и курортов.

Также правительство может запустить антикризисную ваучерную программу для болгарских туристов, которая позволит им отдыхать на Черноморском побережье и горных курортах страны.

Обсуждается и отмена платы за шезлонги и зонтики на пляжах, а также расстановка их на больших расстояниях друг от друга. Министерство здравоохранения предложило поставить вышки спасателей на пляжах в пределах 150 м друг от друга и усилить их медицинскими работниками.

Возможно, для туристов будут введены специальные декларации, в которых они должны будут сообщить, куда собираются поехать, и рассказать о состоянии своего здоровья. Также туристы должны будут подтвердить, что знают правила безопасности и берут на себя ответственность за их выполнение.