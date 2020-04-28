Вт, 28.04.2020
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  • 2 мая откроются музеи под открытым небом и разрешат проводить спортивные мероприятия на свежем воздухе

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ СООБЩЕНИЕ ⟩ 2 мая откроются музеи под открытым небом и разрешат проводить спортивные мероприятия на свежем воздухе

Selle aasta 1. mail Viljandis niisugust vaatepilti nagu mullu näha ei saa. Ümber Viljandi järve jooksu korraldajad paluvad inimestel 1. mail ühisjooksuks mitte koguneda.

ФОТО: Elmo Riig

Правительство решением заседания правительства дополнило изданное ранее распоряжение, разрешив со 2 мая  посещение экспонатов, расположенных в музеях под открытым небом и в уличной экспозиции других музеев, а также проведение спортивных мероприятий и мероприятий, пропагандирующих подвижный образ жизни, на свежем воздухе.

Проведение спортивных мероприятий возможно при условии, что участником в группе не более 10 человек и соблюдается 2+2 (можно передвигаться только в одиночку или вдвоем, придерживаясь с другими людьми дистанции не менее двух метров). Организатор мероприятия должен обеспечить наличие дезинфицирующих средств.

При организации мероприятия необходимо также придерживаться дистанции между участниками и рассеять членов группы, также при комплектации групп необходимо считаться с возрастом участников и дезинфицировать спортивный инвентарь.

Разрешено также посещение экспонатов музеев под открытым небом и уличных экспозиций, если посетителей в группе не более 10 человек и они придерживаются правила 2+2, а организатор обеспечивает наличие дезинфицирующих средств. Внутрь экспонатов заходить нельзя, например, запрещено посещать хуторские постройки на территории музеев под открытым небом.

В случае несоблюдения мер, введенных в рамках чрезвычайного положения, надлежащим образом, в отношении нарушителя применяются средства административного принуждения. Размер штрафа составляет 2000 евро.

Владельцы средств массовой информации обязаны опубликовать распоряжение руководителя чрезвычайного положения незамедлительно, в неизменном виде и бесплатно. По этому поводу будет выслано официальное уведомление.

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