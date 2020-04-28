Плата за место в детском саду в Нарве временно отменяется, но не для всех

Законно или нет отказываться от права решать?

У оппозиционной фракции вызвала вопросы сама схема, когда горсобрание передает свое право устанавливать плату управе, причем без всяких дополнительных условий и поручений. Лидер этой фракции Катри Райк проконсультировалась в Министерстве науки и образования и заявила, что, согласно позиции министерства, такое решение не соответствует закону. Устанавливать или отменять плату должны депутаты горсобрания, а не члены управы.

Кроме того, Катри Райк отметила, что отменив плату в горсобрании, Нарва сможет рассчитывать на 160 000 евро компенсации от государства.

Елена Пахомова с этой аргументацией не согласилась. По ее словам, закон разделяет исключительную компетенцию городского собрания (вопросы, которые могут решать только депутаты) и просто компетенцию (вопросы, решение которых они могут кому-то доверить). Кроме того, речь идет не об отмене платы за место в детском саду, а только о временном освобождении родителей от этой платы. В данном случае, по мнению депутата от правящей фракции, закон позволяет передать нужные полномочия управе.

Уже после заседания оппозиционеры заявили, что обратятся с жалобой в Министерство юстиции.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов сообщил, что, после официального получения полномочий от депутатов, управа рассчитывает принять решение об освобождении родителей от платы на своем заседании в понедельник.

По мнению Елены Пахомовой, передача полномочий не помешает получить от государства финансовую помощь. Алексей Евграфов сообщил, что государство планирует компенсировать самоуправлениям недополученные из-за кризиса доходы, а не конкретно расходы на детсады. Но эти выпадающие доходы Нарвы в три с лишним раза больше, чем ожидаемая сумма компенсации.

Оппозиционеры предлагали освободить от платы всех

Со своей стороны депутат Катри Райк вынесла на голосование поправку, по которой родительская плата за детсад в Нарве отменяется решением горсобрания для всех - с 16 марта и до того, как депутаты изменят это решение. Но большинство проголосовало против этого предложения.

Елена Пахомова отметила, что оппозиционеры не указали источники финансирования - городу будет сложно содержать детские сады, если все родители перестанут платить за место в них.

Ее коллега по фракции, директор детсада Päikene Хели Адамович в своем выступлении отметила, что работникам детских садов важно показать, что их заработная плата не упадет во время кризиса. Оппозиционер Яна Кондрашова считает такую позицию спекулятивной и говорит, что нет прямой связи между зарплатами педагогов и платой за детсад.

По словам Хели Адамович, если в начале коронавирусного кризиса, детей в сад приводили очень мало, то теперь их количество быстро растет. Директор детсада Põngerjas, также депутат правящей фракции Екатерина Голубцова сообщила, что в ее садик вернулись уже около половины детей.