Плата за место в детском саду в Нарве временно отменяется, но не для всех

Нарвское городское собрание 27-28 апреля провело заседание “по переписке”, в повестке которого значился единственный пункт - отмена родительской платы за детские сады на время чрезвычайного положения. Депутаты единогласно решили передать этот вопрос на усмотрение управы. До заседания и во время него оппозиционеры выступали против этого, и в итоговом голосовании они не участвовали. Мэр Нарвы Алексей Евграфов рассказал, что управа планирует на своем заседании в понедельник освободить от платы несколько категорий нарвитян.
Со второй попытки
Вопрос об уменьшении или отмене платы за место в детском саду периодически поднимается в Нарве почти с начала введения чрезвычайного положения. Хотя многие дети сейчас остаются дома, чтобы сохранить за ними место в детсаду, родители должны ежемесячно платить 27 или 32,4 евро, в зависимости от детсада. На прошлом заседании горсобрания, которое также прошло дистанционно с 13 по 15 апреля, оппозиционная фракция предлагала отменить родительскую плату для всех 2,5 тысяч детей, посещающих детские сады в Нарве. Но правящая фракция выступила против, и инициаторы отозвали проект решения. После этого обе стороны обвинили друг друга в срыве важного для нарвитян решения.
На дистанционное заседание 27-28 апреля депутат от правящей фракции Елена Пахомова вместе с восемью коллегами по фракции вынесла документ, согласно которому решать, для кого и как отменять плату за детский сад, будет доверено городской управе. Причем отменить плату управе можно будет задним числом - с 13 марта, то есть с даты начала действия чрезвычайного положения.
На уточняющий вопрос депутата Анны Коваленко, Елена Пахомова объяснила, что критерии выбора, кого из родителей освобождать от платы, а кого - нет, тоже разработает горуправа. Чтобы получить освобождение от платы родитель должен будет подать заявление заведующему детсадом.
Кого освободят от платы?
Из дискуссии депутатов можно было предположить: задумка правящей фракции в том, чтобы освободить от платы только семьи, попавшие из-за кризиса в тяжелое материальное положение. Для чего заведующие детсадами будут собирать информацию о материальном положении семей. Но прямо этот критерий никто из правящей фракции на заседании не озвучил.
Мэр Нарвы Алексей Евграфов после заседания сообщил, что управа, депутаты и директора детских садов предварительно обсуждали критерии. Планируется, что управа сможет освободить от платы тех родителей, чьи дети не посещали детский сад с 13 марта - ровно за то количество дней, когда ребенок не был в садике. Поскольку родители должны были уже заплатить за март, им сделают перерасчет - по их желанию либо вернут деньги на счет, либо перенесут на будущее.
“Департамент здоровья рекомендовал не водить детей в детские сады. Родители прислушались, и они молодцы. Несмотря на то, что это была рекомендация государства, мы как муниципалитет разделяем эту ответственность и готовы освободить родителей от платы”, - сказал мэр Нарвы.
Родители, чье материальное положение резко ухудшилось из-за распространения коронавируса, как планируется, получат освобождение от платы за место в детском саду на всё время чрезвычайного положения, даже если их дети продолжали посещать детский сад. На освобождение от платы могут рассчитывать:
- те, кто потерял работу во время кризиса,
- работники, которые были отправлены в неоплачиваемый или частично оплачиваемый отпуск,
- малые предприниматели, которые из-за кризиса потеряли источник дохода.
Законно или нет отказываться от права решать?
У оппозиционной фракции вызвала вопросы сама схема, когда горсобрание передает свое право устанавливать плату управе, причем без всяких дополнительных условий и поручений. Лидер этой фракции Катри Райк проконсультировалась в Министерстве науки и образования и заявила, что, согласно позиции министерства, такое решение не соответствует закону. Устанавливать или отменять плату должны депутаты горсобрания, а не члены управы.
Кроме того, Катри Райк отметила, что отменив плату в горсобрании, Нарва сможет рассчитывать на 160 000 евро компенсации от государства.
Елена Пахомова с этой аргументацией не согласилась. По ее словам, закон разделяет исключительную компетенцию городского собрания (вопросы, которые могут решать только депутаты) и просто компетенцию (вопросы, решение которых они могут кому-то доверить). Кроме того, речь идет не об отмене платы за место в детском саду, а только о временном освобождении родителей от этой платы. В данном случае, по мнению депутата от правящей фракции, закон позволяет передать нужные полномочия управе.
Уже после заседания оппозиционеры заявили, что обратятся с жалобой в Министерство юстиции.
Мэр Нарвы Алексей Евграфов сообщил, что, после официального получения полномочий от депутатов, управа рассчитывает принять решение об освобождении родителей от платы на своем заседании в понедельник.
По мнению Елены Пахомовой, передача полномочий не помешает получить от государства финансовую помощь. Алексей Евграфов сообщил, что государство планирует компенсировать самоуправлениям недополученные из-за кризиса доходы, а не конкретно расходы на детсады. Но эти выпадающие доходы Нарвы в три с лишним раза больше, чем ожидаемая сумма компенсации.
Оппозиционеры предлагали освободить от платы всех
Со своей стороны депутат Катри Райк вынесла на голосование поправку, по которой родительская плата за детсад в Нарве отменяется решением горсобрания для всех - с 16 марта и до того, как депутаты изменят это решение. Но большинство проголосовало против этого предложения.
Елена Пахомова отметила, что оппозиционеры не указали источники финансирования - городу будет сложно содержать детские сады, если все родители перестанут платить за место в них.
Ее коллега по фракции, директор детсада Päikene Хели Адамович в своем выступлении отметила, что работникам детских садов важно показать, что их заработная плата не упадет во время кризиса. Оппозиционер Яна Кондрашова считает такую позицию спекулятивной и говорит, что нет прямой связи между зарплатами педагогов и платой за детсад.
По словам Хели Адамович, если в начале коронавирусного кризиса, детей в сад приводили очень мало, то теперь их количество быстро растет. Директор детсада Põngerjas, также депутат правящей фракции Екатерина Голубцова сообщила, что в ее садик вернулись уже около половины детей.
В детских садах Нарвы числятся 2 555 детей. По информации Алексея Евграфова, в некоторые дни садики посещали всего около 500 детей, сейчас - уже более 1 300. Все детские сады города продолжили работу во время кризиса.