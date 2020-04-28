Со скольки человек начинается "крупное мероприятие"? Ответа не знают даже министры!

Министр образования и науки Майлис Репс заявила на сегодняшней пресс-конференции, что вопрос крупных событий обсуждался вчера в течение нескольких часов и очень тщательно. «Если массовое мероприятие в Германии составляет 100 000 человек, то в Эстонии мы, вероятно, не говорим о такой величине», - объяснила Репс.

Палаточный лагерь на музыкальном фестивале ФОТО: Madis Sinivee

Начиная с какого количества человек мероприятие можно относить к крупным, Репс хочет оставить на усмотрение организатора. «Мы не пошли по тому пути, чтобы сказать, сколько тысяч людей означают крупное событие», - сказала он. По словам министра, более важным является совокупный эффект нескольких факторов: какова целевая группа мероприятия, предназначена ли она для молодежи или пожилых людей, каковы риски. Ответ на эти вопросы предполагает сотрудничество организатора и Департамента здоровья.

В сегодняшнем интервью ERR министр культуры Тынис Лукас подтвердил, что точное предельное количество в настоящее время неизвестно. «В некоторых странах было установлено, что нельзя организовывать мероприятия с аудиторией в 1000 и более человек, но можно меньше. Моя цель как министра культуры, безусловно, состоит в том, чтобы в июле-августе можно было организовывать представления под открытым небом и небольшие концерты», - сказал он. По словам Лукаса, события могут состояться, если организаторы смогут рассеять аудиторию.

Фестиваль Intsikurmu ФОТО: Joosep Pank / Postimees Grupp/Scanpix Baltics

По словам Лукаса, в Финляндии фестивали запрещены до августа, а лимит на публичные мероприятия составляет 500 человек, но в Эстонии такой лимит не установлен. «Поэтому я не хочу, чтобы эта тысяча слишком запомнилась людям», - уточнил министр культуры.

В то же время он добавил, что концерты с десятками тысяч слушателей и международной аудиторией следует, очевидно, отменить.