Вт, 28.04.2020
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В Люксембурге на коронавирус проверят все население

Menschen nehmen an den 4. Hygienedemonstration am Rosa-Luxembourg-Platz in Berlin am 25. April 2020. Menschen aus verschiedenen Milieus, von Links bis zu Verschwoerungtheoretiker und Rechte nahmen an der Demonstration teil. Coronavirus in Berlin *** People take part in the 4 hygiene demonstration at Rosa Luxembourg Platz in Berlin on 25 April 2020 People from different milieus, from left-wingers to conspiracy theorists and right-wingers took part in the demonstration Coronavirus in Berlin

ФОТО: Emmanuele Contini via www.imago-images.de/imago images/Emmanuele Contini

Власти Люксембурга поставили цель за месяц провести проверку всего населения на предмет заражения коронавирусом нового типа, сообщает издание L'essentiel.

По информации издания, власти намерены начать проводить тестирование с 19 мая. Кроме того, правительство хочет проверить всех резидентов и жителей пограничных районов, которые работают на противоположной стороне границы и ежедневно ее пересекают.

Как заявила министр здравоохранения страны Полетт Ленерт, "ничего подобного вы никогда не видели ни в одной стране".

"Мы сможем таким образом изолировать инфицированных людей. Это лучший способ остановить распространение вируса, не забывая о соблюдении барьерных жестов", - добавила она.

Как сообщил министр высшего образования и науки Клод Мейш, с 19 мая в 17 пунктах можно будет проводить 20 тысяч тестов ежедневно. По его словам, министерство уже закупило 600 тысяч тестов на сумму 40 миллионов евро.

По последним данным министерства здравоохранения, в стране зарегистрированы 3729 случаев заражения коронавирусом нового типа, 88 человек скончались.

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