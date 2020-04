В Люксембурге на коронавирус проверят все население

Menschen nehmen an den 4. Hygienedemonstration am Rosa-Luxembourg-Platz in Berlin am 25. April 2020. Menschen aus verschiedenen Milieus, von Links bis zu Verschwoerungtheoretiker und Rechte nahmen an der Demonstration teil. Coronavirus in Berlin *** People take part in the 4 hygiene demonstration at Rosa Luxembourg Platz in Berlin on 25 April 2020 People from different milieus, from left-wingers to conspiracy theorists and right-wingers took part in the demonstration Coronavirus in Berlin

ФОТО: Emmanuele Contini via www.imago-images.de/imago images/Emmanuele Contini