Вт, 28.04.2020
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В районе Кристийне снесут два пустующих киоска: они привлекают "проблемных" личностей

Kioskid. Pilt on illustreeriv.l

ФОТО: Toomas Huik

Во вторник на улицах Кирси и Сеэби в таллиннском районе Кристийне начался снос двух амортизированных киосков, которые давно стояли пустыми.

По словам пресс-секретаря районной управы, киоски расположены на городской недвижимости, и после их сноса управа Кристийне сможет благоустроить освобожденную территорию.

Киоски долгое время стояли пустыми, и в них стали собираться проблемные личности, сообщила управа района.

«Хотя прилавки для продажи фруктов и овощей откроются во многих местах в районе и этим летом, эти два киоска, несмотря на  проводившиеся на протяжении всех лет конкурсы, годами оставались пустыми, к ним не было никакого интереса, вокруг них скопился нелегальный мусор, граффити на стенах, и все это портило благополучие района. В итоге мы решили снести киоски", - сказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

Киоски расположены на участках по Кирси,4 и Сеэби,34а. Они будут демонтированы, а отходы утилизированы, снос состоится на этой и следующей неделе.

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