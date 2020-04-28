В районе Кристийне снесут два пустующих киоска: они привлекают "проблемных" личностей

«Хотя прилавки для продажи фруктов и овощей откроются во многих местах в районе и этим летом, эти два киоска, несмотря на проводившиеся на протяжении всех лет конкурсы, годами оставались пустыми, к ним не было никакого интереса, вокруг них скопился нелегальный мусор, граффити на стенах, и все это портило благополучие района. В итоге мы решили снести киоски", - сказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе.