В районе Кристийне снесут два пустующих киоска: они привлекают "проблемных" личностей

Во вторник на улицах Кирси и Сеэби в таллиннском районе Кристийне начался снос двух амортизированных киосков, которые давно стояли пустыми.
По словам пресс-секретаря районной управы, киоски расположены на городской недвижимости, и после их сноса управа Кристийне сможет благоустроить освобожденную территорию.
Киоски долгое время стояли пустыми, и в них стали собираться проблемные личности, сообщила управа района.
«Хотя прилавки для продажи фруктов и овощей откроются во многих местах в районе и этим летом, эти два киоска, несмотря на проводившиеся на протяжении всех лет конкурсы, годами оставались пустыми, к ним не было никакого интереса, вокруг них скопился нелегальный мусор, граффити на стенах, и все это портило благополучие района. В итоге мы решили снести киоски", - сказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе.
Киоски расположены на участках по Кирси,4 и Сеэби,34а. Они будут демонтированы, а отходы утилизированы, снос состоится на этой и следующей неделе.